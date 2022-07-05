GES altyapısında çalışan iş makineleri kundaklandı - Son Dakika
Üye Girişi

GES altyapısında çalışan iş makineleri kundaklandı

05.07.2022 18:31
GES altyapısında çalışan iş makineleri kundaklandı

Şanlıurfa'da güneş enerjisi sistemleri (GES) altyapı işinde çalışan 2 iş makinesi gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kundaklandı.

Şanlıurfa'da güneş enerjisi sistemleri (GES) altyapı işinde çalışan 2 iş makinesi gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kundaklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün gece Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Bölücek kırsal Mahallesi'nde yaşandı. Arazide güneş enerjisi sistemi (GES) altyapı çalışması yapan özel bir firma çalışanları, mesaileri bittikten sonra 2 iş makinesini çalışma sahasında bırakarak Şanlıurfa merkeze döndü. Gece saat 01.30 sıralarında çalışma bölgesine giden kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, iddiaya göre levye ile iş makinelerinin kapısını zorlayarak açtıktan sonra ateşe verdi. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında yaklaşık 4 milyon liralık bir hasar oluştuğu öğrenildi. Olay yerine giden jandarma ekipleri, iş makinelerini kundaklayan kişi ya da kişileri belirlemek için çalışma başlattı.

Zarar 4 milyon lira

Firma sahibi Abuzer Avcı bunu yapabilecek husumet yaşadıkları birilerinin olmadığını belirterek, "Bizim iş makinalarımız o sahada güneş enerji sistemleri sahasının altyapısını oluşturmak için bulunuyordu. Orada arkadaşlarımız yaklaşık saat 10.00'a kadar çalıştı. Ondan sonra gece saat 01.30 sıralarında köylüler bana telefon açıp iş makinelerimizin orada yandığını söyledi. Biz de o tarafa yöneldiğimizde iş makinelerimizin başında itfaiye ve köylülerin olduğunu gördük. Daha sonra da iş makinelerimizin kullanılamaz hale geldiğini gördük. Yani biz babadan beri 30 yıllık esnafız. Hiç kimse ile kötü giden bir durumumuz olmadı. Personelimizden herkes hakkını alır. Herkes de bizi bilir fakat kimin sizi sevip sevmediğini bilemezsiniz. Bizim şüphelendiğimiz kimse yok. Burada 2 iş makinemiz yandı. Yaklaşık 4 milyon lira bir zararımız var. Elbette ki devletimizin orada hızlı çalışması, jandarmanın, JASAT'ın, savcılarımızın orada çalışması var fakat bizim devletimizden ricamız biraz daha süratli bir şekilde bu işin çözüme kavuşturulmasıdır" diye konuştu.

İş makineleri, yapılan incelemenin ardından firmanın otoparkına götürüldü. - ŞANLIURFA

YORUMLAR
500
Ocakta unutulan yemek itfaiyeyi alarma geçirdi Ocakta unutulan yemek itfaiyeyi alarma geçirdi KAYALIKTAN DÜŞEN ÇOBAN, HASTANEYE KALDIRILDI KAYALIKTAN DÜŞEN ÇOBAN, HASTANEYE KALDIRILDI
Kaynak: İHA

Şanlıurfa, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa GES altyapısında çalışan iş makineleri kundaklandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:27 Federasyon soruşturma başlattı! Sierra Leone'da oynanan iki maçta toplam 187 gol atıldı
16:36 Binali Yıldırım enflasyon ve Dodurga seçimleri hakkında konuştu: Tedbirler henüz bitmedi
17:58 Rekabet Kurulu'ndan Obilet hakkında soruşturma başlattı
17:32 Rusya'da tutuklanan yıldız sporcu, ABD Başkanı Biden'a mektup yazarak yardım talep etti
17:24 Tarihin en büyük insanlık trajedisi olarak kabul ediliyor! Srebrenitsa'da yaşamını kaybedenlerin cenaze işlemleri tamamlandı
17:24 İzmir'de eşini baltayla öldüren cani koca, indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı
17:04 Dünyaca ünlü tenis yıldızı Nick Kyrgios eski kız arkadaşına saldırmakla suçlandı
17:02 Herkes kızgın koçun harekete geçmesini bekliyordu, o ise yaptığıyla izleyenleri şaşırttı
16:44 Boynu kırılarak öldürülen kadının cenazesinde, katil işte böyle kendini ele verdi
16:33 Beşiktaş'ta bombalar art arda patlıyor! Weghorts'tan sonra Muleka da imzayı attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 18:38:53. #1.13#
SON DAKİKA: GES altyapısında çalışan iş makineleri kundaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement