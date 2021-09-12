Üye Girişi
GES ile çiftçinin enerji ihtiyacının yüzde 70'i ücretsiz sağlanıyor - Son Dakika

GES ile çiftçinin enerji ihtiyacının yüzde 70'i ücretsiz sağlanıyor

12.09.2021 10:56

GES ile çiftçinin enerji ihtiyacının yüzde 70'i ücretsiz sağlanıyor 46 sulama kooperatifinde 10'binin üzerinde çiftçi destek alıyor Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Seda Özel: "Ürettiğimiz enerjiyi çiftçilerimize destek olarak veriyoruz" Antalya Büyükşehir...

GES ile çiftçinin enerji ihtiyacının yüzde 70'i ücretsiz sağlanıyor

46 sulama kooperatifinde 10'binin üzerinde çiftçi destek alıyor

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Seda Özel:

"Ürettiğimiz enerjiyi çiftçilerimize destek olarak veriyoruz"

ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Döşemealtı Dağbeli Mahallesi'ndeki güneş enerjisi santralindenüretilen 5 MW'lik enerji ile çiftçinin enerji ihtiyacının yüzde 70'ini ücretsiz karşılıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Döşemealtı ilçesi bağlı Dağbeli Mahallesi'nde 90 bin metrekare alan üzerine kurulu güneş enerji santrali tam kapasite olarak üretimine devam ediyor. Çevreci, temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarına önem veren belediyenin santralinden üretilen 5 MW'lik enerji çiftçiye sulama suyunda enerji desteği olarak veriliyor. Böylelikle tarımsal üretimin önemli harcama kalemlerinden birisi olan elektrik giderleri Türkiye'de ilk kez bir belediye tarafından ücretsiz karşılanıyor.

"10 bin çiftçi destekleniyor"

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Seda Özel, 7santralin 90 dönüm arazi üzerine kurulu olduğunu kaydetti. Bu tesiste yaklaşık 5 megavata yakın enerji ürettiklerinin altını çizen Özel, "Üretilen enerjiyi çiftçilerimizin enerji giderleri için değerlendiriyoruz. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yerelden kalkınma konusundaki en büyük projelerinden biri çiftçinin desteklenmesidir. Tarım girdilerinin yüksek olması nedeniyle çiftçilerimizin omzundaki yük bir hayli fazla. Bunu bir nebze hafifletebilmek adına biz burada ürettiğimiz enerjiyi çiftçilerimize destek olarak veriyoruz" dedi. Özel, 46 sulama kooperatifine destek sağladıklarını dile getirerek, 10 binden fazla çiftçinin katkı aldığını bildirdi.

"Elmalı ve Demre'ye de yapılacak"

4 yıldır faaliyette olan güneş enerjisi santralinin 2 yıldır aktif olarak kullanıldığının altını çizen Seda Özel, " Daha da geliştiriliyor. Diğer ilçelerimize de santral kurmak için çalışma yapıyoruz. Öncelikle Demre ve Elmalı ilçelerinde benzer çalışmalar yürüyoruz. Bu tesis dışında farklı alanlarda enerji desteği yönünde çalışmaları var. Kendi enerjisini üreten belediye olarak ilk önce hizmet binasının çatısına bir uygulama yapıldı. ASAT enerjisini üreten sistemler kuruyor. Ama en büyük kapasite buradaki tesisimiz" diye konuştu.

"Çiftçilere enerji desteği veren ilk belediyeyiz"

Antalya'da güneşli gün sayısının fazla olmasının yanında uzun periyotlarda da almasının önemli olduğuna değinen Özel, " Tarımda 6 ay yoğun bir enerji kullanımı oluyor. Bu dönemde de maksimum seviyede güneş ışınlarından faydalanıyoruz. Çiftçilerimize enerji desteği veren ilk belediyeyiz. Enerji giderleri çok yüksek, böyle bir desteklenmenin yapılması gerekiyordu. Biz kooperatiflerin kapasitelerine göre enerjilerinin yüzde 70'ini karşılıyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Su kaynaklarının korunması için çalışıyoruz"

Suyun önemine dikkat çeken Özel, Türkiye'de sulama üzerine projeler yapan tek belediye olduklarını işaret etti. Sadece yenilenebilir enerji değil, su kaynaklarının korunması içinde titiz bir çalışma yürüttüklerine değinen Seda Özel, " Bu noktada vahşi sulama ile ciddi anlamda mücadele diyoruz. Ücretsiz boru desteklerimiz var. Kapalı devre sulama istemlerini teşvik ediyoruz. Projelerimizle hiç su götürmemiş alanları suya kavuşturduk. Bu alanlara da istihdam yöneliyor. Geri göçleri teşvik ediyoruz. Bir sulama projesi ile binlerin üzerinde kişiye geçim kapısı sağlıyoruz. Hem enerji desteği hem ücretsiz sulama tesisleri ile çiftçilerimizin her zaman yanındayız" ifadelerini kullandı.

"Damla sulamaya geçişi teşvik ediyoruz"

Su kaynaklarında meydana gelen ciddi azalmayı gördükleri için kapalı devre sulamaya geçişi hızlandırdıklarına değinen Özel," Bu bölge içinde bir projemiz var ihale aşamasında. Amacımız su kayıplarını engellemek. Şuan oldukça fazla su zayiatı meydana geliyor. Çiftçilerimizin de talepleri var. Amacımız ailelerimizin tarıma devam ederek, ülke ekonomisine katkı sağlaması ve su kaynaklarımızın korunmasıdır. Kapalı devre sistem olursa enerji maliyetleri de düşecektir,kullanılacak su miktarı azalacaktır. Aynı miktardaki suyla, vahşi sulamada 50 dönüm, yağmurlamayla 100, damlama sulama ile 150 dönüm arazi sulayabilirsiniz. Enerji anlamında da ciddi bir kayıp oluyor"dedi.

"Bu destek bile bizi mutlu ediyor"

Kovanlık Mahalle Muhtarı Nazım Doğan, sulama suyunun yoğun olarak kullanıldığı bölgelerinde enerji maliyetlerinin yüksek olduğundan yakındı.

Büyükşehir belediyesinin verdiği enerji desteği ile maliyetlerimin yarı yarıya düştüğünü ifade eden Doğan, " Belediyemize teşekkür ediyoruz. Çiftçi örneğin 45 lira ödeyeceği faturasını destek aldığı için 20 yada 25 lira olarak ödüyor. Bu destek bile bizleri mutlu ediyor" dedi.

"Bir nebzede olsa ferahlatıyor"

Mahalle sakinlerinden Ömer Sağlam, çiftçilerin üretim maliyetlerinin yükseldiğini belirterek," Bu zorluk içinde büyükşehir belediyesi bize enerji desteği veriyor, hatta bunun kapasitesini arttırmaya çalışıyor. Bu katkı bizi bir nebzede olsa ferahlatıyor. Destekler geldiği sürece biz çiftçiliğe sürdürmeye devam ederiz"diye konuştu.

GES ile çiftçinin enerji ihtiyacının yüzde 70'i ücretsiz sağlanıyor
GES ile çiftçinin enerji ihtiyacının yüzde 70'i ücretsiz sağlanıyor
GES ile çiftçinin enerji ihtiyacının yüzde 70'i ücretsiz sağlanıyor
GES ile çiftçinin enerji ihtiyacının yüzde 70'i ücretsiz sağlanıyor

Büyükşehir Belediyesi, Enerji, Çiftçi, Ges, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel GES ile çiftçinin enerji ihtiyacının yüzde 70'i ücretsiz sağlanıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

55 yaşındaki Yıldız Tilbe'nin karın kasları dikkat çekti 11:13 55 yaşındaki Yıldız Tilbe'nin karın kasları dikkat çekti Günde bir tane yapılabilen el emeği yorganların tanesi bin 500 liradan satılıyor 10:55 Günde bir tane yapılabilen el emeği yorganların tanesi bin 500 liradan satılıyor Erling Haaland, Leverkusen maçında 2 gol 1 asist yaptıktan sonra Beşiktaş maçı öncesi 'Elhamdülillah' paylaşımı 10:51 Erling Haaland, Leverkusen maçında 2 gol 1 asist yaptıktan sonra Beşiktaş maçı öncesi 'Elhamdülillah' paylaşımı
Türk Telekom adıyla vatandaşları arayan 0850'li hat işletmecilerine ceza kesildi 10:24 Türk Telekom adıyla vatandaşları arayan 0850'li hat işletmecilerine ceza kesildi Mehmet Erdem ile nikah masasına oturan Vildan Atasever iki aylık hamile 10:04 Mehmet Erdem ile nikah masasına oturan Vildan Atasever iki aylık hamile Demet Özdemir'den iddialı pozlar! Sütyensiz fotoğraflarını paylaştı 09:13 Demet Özdemir'den iddialı pozlar! Sütyensiz fotoğraflarını paylaştı
Anket sonuçlarında MHP damgası! Seçmenlerin yüzde 35.6'sı AK Parti ile ittifaktan memnun değil 09:01 Anket sonuçlarında MHP damgası! Seçmenlerin yüzde 35.6'sı AK Parti ile ittifaktan memnun değil Parasızlıktan sokaklarda yatıp kalkıyordu! Genç kadın, sattığı fotoğraflar sayesinde şimdi bir servet sahibi 00:21 Parasızlıktan sokaklarda yatıp kalkıyordu! Genç kadın, sattığı fotoğraflar sayesinde şimdi bir servet sahibi

Son Dakika Haberleri
11:19 Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, uyardı: Hem grip hem de korona aynı anda vücutta bulunabilir
11:13 55 yaşındaki Yıldız Tilbe'nin karın kasları dikkat çekti
11:12 İndirim yapmadığı için tezgahtara kolonya şişesi ile saldırmak istedi
10:55 Günde bir tane yapılabilen el emeği yorganların tanesi bin 500 liradan satılıyor
10:53 Hızı 108 kilometreyi bulan Chanthu Tayfunu için yetkililer alarm verdi
10:51 Erling Haaland, Leverkusen maçında 2 gol 1 asist yaptıktan sonra Beşiktaş maçı öncesi 'Elhamdülillah' paylaşımı
10:32 Eski takım arkadaşı Josef'in performansını yorumlayan Volkan Demirel: Bizdeyken böyle değildi
10:23 Türk Telekom adıyla vatandaşları arayan 0850'li hat işletmecilerine ceza kesildi
10:12 Direnişin lideri Emrullah Salih'in kardeşi Ruhullah Azizi'nin öldürüldüğü iddia edildi
10:04 Mehmet Erdem ile nikah masasına oturan Vildan Atasever iki aylık hamile
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, uyardı: Hem grip hem de korona aynı anda vücutta bulunabilir Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, uyardı: Hem grip hem de korona aynı anda vücutta bulunabilir         
11:19
İndirim yapmadığı için tezgahtara kolonya şişesi ile saldırmak istedi İndirim yapmadığı için tezgahtara kolonya şişesi ile saldırmak istedi         
11:12
Hızı 108 kilometreyi bulan Chanthu Tayfunu için yetkililer alarm verdi Hızı 108 kilometreyi bulan Chanthu Tayfunu için yetkililer alarm verdi         
10:54
Eski takım arkadaşı Josef'in performansını yorumlayan Volkan Demirel: Bizdeyken böyle değildi Eski takım arkadaşı Josef'in performansını yorumlayan Volkan Demirel: Bizdeyken böyle değildi         
10:32
Direnişin lideri Emrullah Salih'in kardeşi Ruhullah Azizi'nin öldürüldüğü iddia edildi Direnişin lideri Emrullah Salih'in kardeşi Ruhullah Azizi'nin öldürüldüğü iddia edildi         
10:13
Saldırganlar çiftlik bastı, 11 el ateş edip çiftlik sahibini ve büyükbaş hayvanları öldürmüşler Saldırganlar çiftlik bastı, 11 el ateş edip çiftlik sahibini ve büyükbaş hayvanları öldürmüşler         
09:38
Aşı karşıtı mitinginde arbede yaşandı! Tepki gösteren bir vatandaşı tartakladılar Aşı karşıtı mitinginde arbede yaşandı! Tepki gösteren bir vatandaşı tartakladılar         
09:05
Ormandaki cansız bedenin yanında bulunan tüfek ve çuval dikkat çekti Ormandaki cansız bedenin yanında bulunan tüfek ve çuval dikkat çekti         
08:58
Gezmeye çıkan iki gencin ayağına demir meteoridi takıldı! İncelemeden çıkan sonuçla havaya uçtular Gezmeye çıkan iki gencin ayağına demir meteoridi takıldı! İncelemeden çıkan sonuçla havaya uçtular         
21:48
Sapık müdür yardımcısına tepki yağıyor! Kız öğrencilerini yaşlı erkeklerle cinsel ilişkiye zorlamış Sapık müdür yardımcısına tepki yağıyor! Kız öğrencilerini yaşlı erkeklerle cinsel ilişkiye zorlamış         
20:08
Bilim dünyası bu olayı konuşuyor! 500 milyon yıl önce yaşayan yaratığın kafası kıyıya vurdu Bilim dünyası bu olayı konuşuyor! 500 milyon yıl önce yaşayan yaratığın kafası kıyıya vurdu         
19:45
Sevgilisi tarafından başka bir kadınla basılan adam ilginç bir plan yaptı! Anbean kamerada Sevgilisi tarafından başka bir kadınla basılan adam ilginç bir plan yaptı! Anbean kamerada         
15:40
İmamoğlu, bozulan otobüslerle ilgili suskunluğunu bozdu! Top şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'da İmamoğlu, bozulan otobüslerle ilgili suskunluğunu bozdu! Top şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'da         
15:18
Falaka görüntüleri ortaya çıkan kargo çalışanının eşi konuştu: Zaman zaman beni de yatırdı, diğer kadınlardan haberim yoktu Falaka görüntüleri ortaya çıkan kargo çalışanının eşi konuştu: Zaman zaman beni de yatırdı, diğer kadınlardan haberim yoktu         
14:26
Erdoğan 350 milyon liralık tesisin açılışını yaptı Kahramanmaraş'ın 'altın çağı'nı başlıyor Erdoğan 350 milyon liralık tesisin açılışını yaptı Kahramanmaraş'ın 'altın çağı'nı başlıyor         
14:13
Dürümcü Emmi'nin sahibi Dürümcü Emmi'nin sahibi "8 bin 400 liraya çalışacak eleman bulamıyorum" demişti, gerçek çok başkaymış         
13:59
Şilan Topal, karakolda kaş göz hareketleriyle polislere zorla tutulduğunu işaret etti Şilan Topal, karakolda kaş göz hareketleriyle polislere zorla tutulduğunu işaret etti         
10:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2021 11:27:06. #1.13#
SON DAKİKA: GES ile çiftçinin enerji ihtiyacının yüzde 70'i ücretsiz sağlanıyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement