GES ile Yazıhan Belediyesi'ne yıllık 500 bin TL gelir

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde kurulan Güneş Enerji Santralı (GES) ile ilçe belediyesine yıllık 500 bin TL gelir sağlanacak.

Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, belediye meclis üyeleri ve firma yetkilileri ile beraber Yazıhan'a kurulan Güneş Enerji Santralı (GES) projesini inceledi.

Güneş Enerji Santralı'nı kuran firmanın yönetim kurulu başkanı Salih Açık, sistemin toplamında 1 megewatlık olup, maliyetinin ise 8 milyon TL olduğunu belirterek, " Yıllık enerji getirisi 1.5 milyon TL civarında olacak. Panellerimiz Alman teknolojisi ile üretilmiştir. 40 yılın üzerinde ömürleri olan paneller kullandık. Belediye ve kamuya verimlilik konusunda büyük katkı sunacağız. Sayın başkanımızın böyle bir projeyi gerçekleştirmesi gerçekten takdir edilmesi gereken bir durumdur. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk ise GES çalışması için belediyenin kasasından bir şey çıkmadığını bildirip, proje hakkında şunları söyledi: " Yazıhan'ımızda gerçekleştirmiş olduğumuz 1 megewatlık güneş enerjisinin hem enerji veriminin sağlaması hem de kamuoyunu bilgilendirmek açısında tesisimizde bulunuyoruz. Bu tesisimiz yüzde 70 firmaya ait olmak üzere yüz de 30 da belediyemize ait olacak şekilde 10 yıllık bir sözleşme yaptık. Bu tesisten dolayı belediyemizden 1 TL dahi çıkmıyor. Bedelsiz olarak 10 yıl sonrada tümü belediyemize devir edilmek üzere sözleşmemizi o şekilde yaptık. Yapılmış olan hesaplamalara göre verimli bir tesis. Çünkü gerçekten Yazıhan güneş bakımında bol olan bir bölge. Sistem bir kaç gündür çalışıyor güzel enerji ürettiği bilgisini verdi firma yetkilileri. Yıllık 1.5 milyon üzerinde getirisi olacak. Bunun yüzde 30'u belediyemizin yüzde 70'i firmanın olacak. Buda yıllık belediyemize 500 bin lira gibi bir katkısı olacak. İnşallah 10 yıl sonrada tümü belediyemizin olacak. Bu projemiz ilçemize inşallah hayırlı olacak." - MALATYA