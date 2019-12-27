GES-KART'lar Sahiplerine Ulaşıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel GES-KART'lar Sahiplerine Ulaşıyor - Son Dakika

GES-KART'lar Sahiplerine Ulaşıyor

6 saat önce

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün talimatlarıyla pos cihazının olduğu her gıda ve giysi mağazasında geçerli hale getirilen GES-KART'lar ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor.

GES-KART'lar Sahiplerine Ulaşıyor, System.String[]

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün talimatlarıyla pos cihazının olduğu her gıda ve giysi mağazasında geçerli hale getirilen GES-KART'lar ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor.


Titiz bir komisyon çalışmasının ardından belirlenen ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilen kartların dağıtım törenine katılan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptığı açıklamada, "Sosyal yardımlaşma kartımız uzun süreden beri vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Vakıf Bank ile yaptığımız bir anlaşmayla 22 noktada geçerli olan bir alış veriş kartı olmaktan çıkıp, pos cihazı olan bütün satış birimlerinde geçerli hale geldi. Bu da kullanıcıların herhangi bir ulaşım sorunu yaşamadan kendi bulundukları bölgede bu karttan faydalanmalarını sağlayacak. Kolaylaştırma ve yenilikleri vatandaşın emrine sunma noktasında belediyemizin attığı adımlardan birisidir. Hayırlı uğurlu olsun" dedi. - KOCAELİ

Zinnur Büyükgöz, Gebze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:41 Kaynak: İHA
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