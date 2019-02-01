Ges'lerden 1 Milyon 153 Bin TL Gelir Elde Edildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Şehirler Arası Terminal İşletmeleri ile Sümerpark Ortak Yaşam Alanı'nda bulunan, çevreye zarar vermeyen yenilenebilir enerji kaynaklarından Güneş Enerji Santralleri'nden (GES) 2 bin 253 MW enerji üreterek 1 milyon 153 bin 038 TL gelir elde etti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Şehirler Arası Terminal İşletmeleri ile Sümerpark Ortak Yaşam Alanı'nda bulunan, çevreye zarar vermeyen yenilenebilir enerji kaynaklarından Güneş Enerji Santralleri'nden (GES) 2 bin 253 MW enerji üreterek 1 milyon 153 bin 038 TL gelir elde etti.



Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'nın, daha önce Şehirler Arası Terminal İşletmeleri ile Sümerpark Ortak Yaşam Alanı'na inşa ettiği, çevreye zarar vermeyen yenilenebilir enerji kaynaklarından Güneş Enerji Santralleri'nden (GES) 2017-2018 yılları arasında 2 bin 253 MW enerji üreterek 1 milyon 153 bin 038 TL gelir elde etti. GES'lerin yer aldığı yapılarda üretilen fazla enerji Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'ne (DEDAŞ) satışı gerçekleştirildi.



527 bin 374 ton atık bertaraf edildi



Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, 2017-2018 yılları arasında 68 araç ve yüzlerce personelle Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin, sorumluluğunda bulunan 136 ana arterin temizliğini günlük düzenli şekilde gerçekleştirerek toplanan 527 bin 374 ton atığı Karacadağ Çöp Depolama Sahası'nda bertaraf etti. Bahar aylarının gelmesi ile birlikte temizlik ekipleri, 6 ay süreyle 4 merkez ilçenin ana arter, cadde ve kaldırımlarında temizlik kampanyası başlattı. Kampanya dahilinde ana arterlerin, cadde ve kaldırımları gece 22: 00-03: 30 saatleri arasında tazyikli su ile yıkandı.



Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 2017 yılında öğrencilerde çevre bilincini oluşturmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda çalışma başlatarak; Ergani, Kocaköy, Bismil, Lice, Çermik, Bismil ve Dicle ilçelerinde 31 okula kaynağında ayrıştırma, geri dönüşümün önemi ve atık pil konularında toplamda 3 bin 565 öğrenciye eğitim verdi. Çevre ve atıkların geri dönüşüme kazandırılması eğitimleri, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında da devam ediyor.



Stratejik Gürültü Haritası çalışmaları tamamlandı



Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, insan sağlığını tehdit eden gürültü kirliliğinin azaltılması amacıyla 2017 yılı içinde başlattığı Stratejik Gürültü Haritaları oluşturma çalışmasını tamamlayarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sundu. Kent merkezi sınırları içinde yer alan 6'sı endüstriyel olmak üzere yaklaşık 400 noktada yapılan gürültü ölçümleri çalışması bakanlık tarafından kabul edilip onaylandı. 2017-2018 yılları arasında gürültü kaynaklarına yönelik yürütülen çalışmalarda 249 denetim gerçekleştirilerek, yönetmeliğe uymayan 15 ticari işletmeye cezai işlem uygulandı.



Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, belirlenen alanlar dışında hafriyatların gelişi güzel yerlere dökülmesini engellemek amacıyla 521 denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde hafriyatları gelişi güzel yerlere döken 53 kişiye cezai işlem uygulandı.



Kentin farklı noktalarına 3 bin 875 çöp kovası yerleştirildi



Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, 2017-2018 yılları arasında atıkların çevreye gelişi güzel şekilde atılmasının önüne geçmek için kentte ihtiyaç duyulan farklı alanlara toplam 3 bin 875 adet çöp kovası yerleştirdi.



Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi,2017-2018 yılları arasında tabela, ilan, afiş, pankart vb. görüntü kirliliğine neden olan unsurlara yönelik 2 bin 372 denetim gerçekleştirerek, uygun görülmeyen unsurlarla ilgili 139 cezai işlem uyguladı.



2 bin 522 ton tıbbi atık toplandı



Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, halk sağlığını korumak için 2017-2018 zaman diliminde tıbbi atık üreten kurum ve kuruluşlara yönelik 113 denetim gerçekleştirerek, sağlık kuruluşlarında 2 bin 522 ton zararlı tıbbi atığı bertaraf edilmek üzere topladı. Aynı çalışma kapsamında tıbbi atıkların zararları ve toplanması ile ilgili sağlık kuruluşlarına eğitimler verildi.



Dünya Çevre Günü etkinliklerle kutlandı



Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü düzenlediği çeşitli etkinliklerle kutladı. Etkinliklerde öğrenciler, Kent Ormanı'na fidan dikti, Ongözlü Köprü'de uçurtma uçurdu, geri dönüşüm tesisleri ziyaret edildi ve katılımcı öğrencilere çevre bilinci ile ilgili kitap ayracı ve ajandalar dağıtıldı.



4 bin 39 kg atık pil toplandı



Çevreye zarar veren kullanılmayan pillerin doğru şekilde toplanıp bertarafnın sağlanması amacıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'nın her yıl Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda düzenlediği Atık Pil Toplama Kampanyasında 2 yıllık süreç zarfında 4 bin 39 kg atık pil toplandı. Kampanyada dereceye giren okullara çeşitli ödüller verildi.



Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, çevreye zarar vermeyen yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla Sümerpark Ortak Yaşam Alanı içerisinde yer alan Güneş Evi'nde, ilk, orta, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik 2017-2018 yılları arasında 433 eğitim semineri düzenledi. Eğitimlerde öğrencilere, çevre bilinci ile evsel atıkların geri dönüşüme kazandırılmasının önemi de aktarıldı. - DİYARBAKIR

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