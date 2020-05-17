Gesi'de ceviz ağaçları ilaçlandı - Son Dakika

Gesi Bağları'nda bulunan ceviz ağaçlarının, Melikgazi Belediyesi ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünce ilaçlandığı bildirildi.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Gesi'nin ceviz yetiştiriciliğinde çok önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Gesi'de yaptıkları ilaçlama çalışması ile çiftçilerin ürün kaybının önüne geçilmesini hedeflediklerini aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Gesi ceviz bahçelerinde, bahçe sahipleri ve çiftçilerin katılımıyla ilaçlama yapıldı. İlaçlar çevre ve insan sağlığına zarar vermiyor. Genetik mirasın gelecek kuşaklara aktarılması için bu çalışmayı yapıyoruz. Islah çalışmalarında Gesi çok önemli. Ceviz ağaçlarındaki hastalık yüzünden ağaçlarda erken yaprak dökümü başlıyor ve meyvelerde kalite düşmekte, çürümeler gözlemleniyor. Yapılan ilaçlama ile ağaçların verimli hale gelmeleri sağlanacak gerek üreticimiz ve gerek ülkemiz adına üretimi artıracak."