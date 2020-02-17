Gesi kuş evleri, Melikgazi korumasında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gesi kuş evleri, Melikgazi korumasında - Son Dakika

Gesi kuş evleri, Melikgazi korumasında

6 saat önce

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Gesi bölgesinde yer alan kuş evlerinin halk arasındaki ismi ile "güvercinlikler"in, alan itibari ile koruma altına alındığını söyledi.

Gesi kuş evleri, Melikgazi korumasında, System.String[]

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Gesi bölgesinde yer alan kuş evlerinin halk arasındaki ismi ile "güvercinlikler"in, alan itibari ile koruma altına alındığını söyledi.


Doğal güzellikleri, tarihi yapıları ve doğal ürünleri ile Gesi bölgesinin Melikgazi için özel konumda olduğunu ve burayı önemsediklerini belirten Başkan Mustafa Palancıoğlu, Gesi bölgesinde yer alan güvercinliklerin hem yapısal özelliği, hem işlevi hem de yöreye verdiği anlamın çok önemli olduğunu belirtti.


Kuş evlerinde yöre insanının güvercin beslediğini bu güvercinlerin gübrelerinin bağlarda gübre olarak kullanıldığını ifade eden Başkan Mustafa Palancıoğlu, konu ile ilgili olarak şunları söyledi:


"Melikgazi'nin neresine baksanız tarihi yapıları yer alıyor. Buram buram Anadolu'nun güzelliklerini bağrında taşıyan Melikgazi bu tarihi yapıları hem günümüz ihtiyaçlarını karşılamak hem de gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla bir çok tarihi mekan da restorasyon çalışması yapmakta. Gesi Kayabağ Mahallesi'nin muhtelif parsellerindeki güvercinliklerin koruma alanlarının uygulama imar planına eklenmesi için çalışma yapıyoruz. Böylece güvercinlikleri koruma altına alacağız ve çevresi ile bütünleşen bir yapı ile bu kuş evlerini günümüzün turizm sektörüne kazandıracağız." - KAYSERİ

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Gesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 01:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Jandarma uzman çavuş, telefondaki tartışmanın ardından tabancasıyla intihar etti
Türk ve Rus heyetlerinin görüşmesi yarın da devam edecek Kadir Şeker davasında yeni ifade: Özgür Duran arkadan saldırıp darp etti Savaş suçlusu olarak aranan DEAŞ'ın infazcısı Bursa'da yakalandı

Son Dakika Haberleri
19:46 Adele'in yeni albümü Eylül'de çıkacak
19:46 Hadise, yaptığı paylaşımla Kaan Yıldırım ile ilişkisini bir kez daha gözler önüne serdi
19:41 Ezgi Eyüboğlu-Oğulcan Engin aşkında yeni gelişme!
19:41 2020'nin saç trendi ne? Emrah Demirci açıkladı
18:57 Zatürreye yakalanan Elton John, 'Şarkı söyleyemiyorum' diyerek ağladı ve konserini yarıda kesti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2020 19:53:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gesi kuş evleri, Melikgazi korumasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]