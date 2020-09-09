GESIAD üyelerinin nabzını tutuyor - Son Dakika

Göreve geldiği günden bu yana üye ilişkilerine önem veren GESİAD Başkanı Murat Kaya, pandemi sürecinde de ziyaretlerini kurallar dâhilinde sürdürüyor. Üyeleri arasındaki iletişimi güçlendirmek, sektörlerine dair bilgi almak ve genel ekonomik durumu değerlendirmek amacıyla görüşmeler gerçekleştiren Başkan Murat Kaya ve yönetim kurulu üyeleri, bu kapsamda üyeleri Toyo Metal Otomat firma sahibi Özgür Aktuğ ve Aslı Tekstil firma sahibi Ercan Erik ile bir araya geldi.

"GESİAD büyük bir ailedir"

GESİAD, pandemi sürecinde online olarak gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından sahaya indi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyaret programı belirleyen GESİAD, üyeleriyle bir araya geliyor.

Üye ziyaretleri ile ilgili değerlendirmede bulunan GESİAD Başkanı Murat Kaya, pandemi kurallarına uymanın önemine dikkat çekti. Üyelerini bizzat iş yerlerinde ziyaret ederek onlarla bir bağ oluşturduklarını ifade eden Başkan Kaya, "Göreve geldikten sonra pandeminin şiddetinin artması, faaliyetlerimizde bir takım kısıtlamalara gitmemize sebebiyet verdi. Ancak bu süreçte bizler video konferans yoluyla her üyemizle sektörel görüşmeler gerçekleştirdik. Taleplerini dinledik, raporlar hazırladık ve yetkili mercilere ilettik. Yeni normale geçişimizle birlikte üye ziyaretlerimizi yapmak için sahaya indik. Ekonomide yaşanan sorunları gözlemleme, çözümler bulma adına üyelerimizle istişarelerde bulunuyoruz. GESİAD büyük ve güçlü bir ailedir. Bunun gereği olarak da birlik beraberlik içerisinde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Üye ziyaretlerimiz de tüm hızıyla sürecek" diye konuştu.

GESİAD Başkanı Murat Kaya, network toplantısı gerçekleştireceklerinin altın çizerek, pandemi dönemine ilişkin üyelerinin görüş ve önerileri almak üzere anket uygulayacaklarını da açıkladı.