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GESKON'da yeni atamalar

1 saat önce

İSTANBUL (İHA) – Gençlik ve Spor Konfederasyonu'nda bir çok kente yeni il başkanları atandı.

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İSTANBUL (İHA) – Gençlik ve Spor Konfederasyonu'nda bir çok kente yeni il başkanları atandı.

Gençlik ve spor alanında bir çok projeye imza atan Gençlik ve Spor Konfederasyonu, Adana, Osmaniye, Antalya, Erzurum, Düzce ve Gaziantep il başkanlıklarına yeni atamalar yapıldı. Konfederasyonun Adana il başkanlığına Ömer Tulukçu, Osmaniye il başkanlığına Emrah Şahin, Antalya il başkanlığına Yusuf Tuğrul, Erzurum il başkanlığına Kübra Atıcı, Düzce il başkanlığına Zerrin Kısa, Gaziantep il başkanlığına ise Mehmet Kaçar atandı.

Gençlik ve Spor Konfederasyonu Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, tüm il başkanlarına başarılar diledi. Yeni atanan il başkanlarının görevlerine sıkı bir şekilde sarılmalarını isteyen Cevahiroğlu, "Gençlik adına önemli hizmetler yapmalarını bekliyoruz. Hazırlanacak projeler ile gençliğe yön vermek istiyoruz. Spor alanında önemli projelerimiz olacaktır. Yeni atanan arkadaşlara, görevlerinde başarılar diliyorum" dedi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 01:39 Kaynak: İHA
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