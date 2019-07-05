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GESKON'da yeni atamalar

1 saat önce

İSTANBUL (İHA) – Gençlik ve Spor Konfederasyonu'nda bir çok kente yeni il başkanları atandı.

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İSTANBUL (İHA) – Gençlik ve Spor Konfederasyonu'nda bir çok kente yeni il başkanları atandı.

Gençlik ve spor alanında bir çok projeye imza atan Gençlik ve Spor Konfederasyonu, İstanbul, Trabzon, Ordu, İzmir ve Şanlıurfa il başkanlıklarına yeni atamalar yapıldı. Konfederasyonun İstanbul il başkanlığına Özcan Kurt, Trabzon il başkanlığına Ömer Sarıyılmaz, Ordu il başkanlığına Kübra Tozan, İzmir il başkanlığına Ceren Kara, Şanlıurfa il başkanlığına Musa Özbay atandı.

Gençlik ve Spor Konfederasyonu Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, tüm il başkanlarına başarılar diledi. Yeni atanan il başkanlarının görevlerine sıkı bir şekilde sarılmalarını isteyen Cevahiroğlu, "Gençlik adına önemli hizmetler yapmalarını bekliyoruz. Hazırlanacak projeler ile gençliğe yön vermek istiyoruz. Spor alanında önemli projelerimiz olacaktır. Yeni atanan arkadaşlara, görevlerinde başarılar diliyorum" dedi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 04:09 Kaynak: İHA
İstanbul, Trabzon, İzmir, Ordu, Güncel
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