Son Dakika Haberleri: GESKON Genel Başkanı Cevahiroğlu 10 Kasım mesajı yayınladı
Son Dakika Güncel GESKON Genel Başkanı Cevahiroğlu 10 Kasım mesajı yayınladı

GESKON Genel Başkanı Cevahiroğlu 10 Kasım mesajı yayınladı

7 saat önce

Türkiye'nin en büyük Gençlik ve spor organizasyonlarından biri olma özelliğine sahip Gençlik ve Spor Konfederasyonu (GESKON) Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu 10 Kasım mesajı yayınladı.

GESKON Genel Başkanı Cevahiroğlu 10 Kasım mesajı yayınladı, System.String[]

Türkiye'nin en büyük Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor organizasyonlarından biri olma özelliğine sahip Gençlik ve Spor Konfederasyonu (GESKON) Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu 10 Kasım mesajı yayınladı.


Başkan Cevahiroğlu, yayınladığı mesajında Mustafa Kemal Atatürk'ü büyük bir özlemle andıklarını ifade ederek, şunları söyledi:


"Gençlik ve Spor Konfederasyonu genel merkezinden yapılan yazılı açıklamada Türkiye Cumhuriyeti devletimizin kurucusu büyük lider Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81. yıl dönümünü rahmetle ve minnetle anıyoruz Mustafa Kemal Atatürk, kısa hayatına milletimizden aldığı destekle yeni bir devlet kurarak aydınlık yarınlarımızın temellerini atmıştır. Büyük lider Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve idealleri milletimize ve biz gençlere daima ışık olmuştur.Türk Halkına bağımsız bir millet olarak yaşama onurunu kazandıran Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü biz gençler olarak daima sevgi ve özlemle hatırlayacağız. Türkiye Cumhuriyeti devletinin bölünmez bütünlüğü sonsuza kadar koruma ve yüceltme, azim ve kararlılığıyla almış olduğumuz bu kutsal emaneti ülkemizin gençleri olarak gelecek nesillere hep birlikte taşıyacağız."


Öte yandan, Başkan Cevahiroğlu 81 il başkanlığında 10 Kasım Atatürk'ü Anma etkinlikleri yapılacağını kaydederek, kendisinin de Ankara'da yapılacak olan 10 Kasım resmi törenlerine katılacağını belirtti. - İSTANBUL

Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 03:03 Kaynak: İHA
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