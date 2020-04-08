GESKON İstanbul İl Başkanlığından hac ve umreye gidemeyen vatandaşlara çağrı Açıklaması - Son Dakika

İSTANBUL (İHA) – Türkiye Gençlik Konfederasyonu (GESKON) İstanbul İl Başkanı Adem Köse, korona virüs nedeniyle hac ve umre ibadetlerini gerçekleştiremeyen vatandaşların ödedikleri ücreti ekonomik durumu kötü olan vatandaşlara bağışlamalarını önerisinde bulunarak, 5 bin aileye gıda yardımında bulunacaklarını duyurdu.



Dünyayı sarsan korona virüs nedeniyle Suudi Arabistan yönetimi hac ve umre ziyaretlerini askıya aldığını bildirdi. Suudi yönetiminin bu açıklamasının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı'da hac ve umre ziyaretlerinin korona virüs tehdidinin ortadan kalkmasının ardından gerçekleştirileceğini belirtti. Bu kapsamda Türkiye'de yaklaşık 600 bin insan bu yıl hac ve umre ibadetlerini gerçekleştiremedi. Buna karşın korona virüs nedeniyle de birçok ailenin ekonomik sıkıntılar yaşadığına dikkat çeken Köse, "Hacca 100 bin insan gidecekti. Umreye de 500 bin kişi ama iptal oldu. Bunların toplam bedeli yaklaşık 7 milyar TL. Bu paraların evine ekmek götüremeyen insanlara dağıtılmasının en doğru hareket olacağını düşünüyorum. Emin olun gitmiş kadar sevap kazanırsınız. Korona virüsü belası tüm dünyayı etkisi altına aldığı gibi Türkiye'yi de etkisi altına aldı" dedi.



"Bir lokma ekmeğe muhtaç hale gelenler mevcut"



Ekonomik şartları bozulan vatandaşların devletten yardım talebinde bulunduğunu belirten Köse, "Kendi vatandaşlarımızdan eskilerin dediği gibi 'bir lokma ekmeğe muhtaç' hale gelenler mevcut. Devlet bu vatandaşlarımız için bazı sosyal yardımlarda bulunuyor. Ancak bu yardımlar maalesef büyük yardımlar olmuyor ve fakirlere sunulan devlet yardımları çok çok kısıtlı eşleri vefat etmiş kadınlar var yetim yoksul fakir vatandaşlarınıza gıda yardımı yapın" ifadelerini kullandı.



Öte yandan başarılı iş insanı Adem Köse, GESKON olarak 5 bin aileye gıda yardımı yapacaklarını söyledi. - İSTANBUL