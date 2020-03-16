GESKON, Korona virüs tedbirleri kapsamında toplantıları yasakladı - Son Dakika
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GESKON, Korona virüs tedbirleri kapsamında toplantıları yasakladı

6 saat önce

Gençlik ve Spor Konfederasyonu Genel Merkezinden (GESKON) yapılan açıklamada, konfederasyona bağlı federasyon, dernek ve kulüplerde toplu organizasyon ile toplantıların korona virüs tedbirleri kapsamında yasaklandığı belirtildi.

GESKON, Korona virüs tedbirleri kapsamında toplantıları yasakladı, System.String[]

Gençlik ve Spor Konfederasyonu Genel Merkezinden (GESKON) yapılan açıklamada, konfederasyona bağlı federasyon, dernek ve kulüplerde toplu organizasyon ile toplantıların korona virüs tedbirleri kapsamında yasaklandığı belirtildi.


Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, yasaklama kararının Türkiye'de görülen korona virüs vakalarının ardından alındığı kaydedildi. Kararın GESKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu talimatları doğrultusunda alındığı ifade edildi. Yasaklanan organizasyon ve toplantılarının ilerleyen dönemlerde yapılacağı aktarıldı. - İSTANBUL

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 03:50 Kaynak: İHA
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