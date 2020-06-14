GESKON uyuşturucuya karşı seminerler düzenleyecek - Son Dakika

Türkiye Gençlik ve Spor Konfederasyonu (GESKON) Genel Başkan Yardımcısı Murat Uygur, uyuşturucu kullanımına karşı seminerler düzenleyeceklerini açıkladı. Uygur, "Uyuşturucu maddelerin hiçbir güvenli kullanım şekli yoktur. Kullanan herkes için bağımlı olma riski eşittir" dedi.



GESKON Genel Başkan Yardımcısı Murat Uygur, GESKON olarak uyuşturucuya karşı mücadele seminerleri düzenleyeceklerini açıkladı. Madde kullanım sorununun gençler için büyük bir tehlike olduğunu vurgulayan Uygur, uyuşturucu maddelerden hiçbirinin güvenli kullanım şeklinin olmadığını, kullanan herkes için bağımlı olma riskinin eşit olduğunu belirtti. Tedavi olan kişilerin topluma tekrar kazandırılması gerektiğini vurgulayan Genel Başkan Yardımcısı Uygur, "Gençlerimiz merak, özenti, boşlukta olma, kendini ispat etme çabası gibi nedenlerle uyuşturucu kullanımına yönelebiliyorlar. Tedaviden ziyade, uyuşturucuya başlamamayı temin etmeye çalışacağız seminerlerimizde. Ayrıca bağımlı bir insanı tedavi ettikten sonra çalışma ortamı da sağlanmalı. Topluma yeniden kazandırılmalı. Gençlerin sağlıklı bir çevrede yaşama ve sağlıklı bir birey olma hakkı en temel insan haklarındandır" dedi.



"Lise ve üniversite öğrencilerine alkol ve madde kullanımının etkisini anlatacağız"



Uygur, "Ticareti yapılan, alınıp satılan sadece uyuşturucu madde değil, çocuklarımızın, gençlerimizin hayatı ve geleceğidir. Toplumumuzun bağımlılık konusundaki duyarlılığını artırarak, önleyici çalışmalara katılımını sağlamalıyız. Gençlerin sorunlarını ele alırken madde kullanımını dışlamak ya da diğer sorunlardan ayrı değerlendirmek bütüncül yaklaşıma aykırıdır. Bağımlılık düzelebilir ancak iyileşmenin tam olarak gerçekleşmesi için ciddi bir çaba ve ciddi bir zaman gerekmektedir. Bu süreçte doğru iletişim ve bağımlı kişinin yaşadıklarının yakınlarıyla paylaşılması çok önemlidir. Biz de Türkiye Gençlik ve Spor Konfederasyonu olarak üzerimize düşen görevi yerine getirmek amacı ile lise ve üniversite öğrencilerine alkol ve madde kullanımının etkisini anlatmak ve bu konuda öğrencileri en iyi şekilde bilinçlendirmek için çok yakında bilgilendirme seminerleri düzenleyeceğiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL