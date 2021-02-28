GESKON ve SANKON'dan 28 Şubat açıklaması - Son Dakika

Gençlik ve Spor Konfederasyonu (GESKON) Genel Başkan Yardımcısı Murat Uygur ve Sanayiciler İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkan Yardımcısı Besim Şahin, 28 Şubat'ın yıl dönümü nedeniyle yazılı açıklama yaptı.

24 yıl önce 28 Şubat'ta yaşanılanları asla unutmadıklarını kaydeden GESKON Genel Başkan Yardımcısı Murat Uygur, "Biz unutmadık, asla da unutturmayacağız. 28 Şubat, milletin iradesine vurulan bir darbeydi. Türkiye, post modern darbenin üzerinden geçen 24 yılda kendisini her alanda geliştirdi" dedi.

SANKON Genel Başkan Yardımcısı Besim Şahin ise 28 Şubat'ta yaşanılanların tam anlamıyla bir kaos olduğuna dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Türk milleti geçmişte yaşanan o günleri asla unutmayacaktır. 28 Şubat'ın aktörleri, 'bu süreç bin yıl yaşayacak' diyordu. Türkiye Cumhuriyeti devleti demokrasi, eğitim, ekonomi, sanayileşme, hukuk sistemi gibi birçok alanda kendisini geliştirerek, dünyada gelişmiş ülkeler arasındaki yerini almıştır." - KOCAELİ