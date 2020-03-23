GESKON yaşlı vatandaşlara 100 bin adet ücretsiz kolonya ve maske dağıtacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel GESKON yaşlı vatandaşlara 100 bin adet ücretsiz kolonya ve maske dağıtacak - Son Dakika

GESKON yaşlı vatandaşlara 100 bin adet ücretsiz kolonya ve maske dağıtacak

6 saat önce

Türkiye Gençlik ve Spor Konfederasyonu (GESKON) Genel Başkan Yardımcısı Murat Uygur Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) iş birliği ile İstanbul'da ki 65 yaş ve üzeri vatandaşlara 100 bin adet ücretsiz kolonya ve maske dağıtımı yapacaklarını açıkladı.

GESKON yaşlı vatandaşlara 100 bin adet ücretsiz kolonya ve maske dağıtacak, System.String[]

Türkiye Gençlik ve Spor Konfederasyonu (GESKON) Genel Başkan Yardımcısı Murat Uygur Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) iş birliği ile İstanbul'da ki 65 yaş ve üzeri vatandaşlara 100 bin adet ücretsiz kolonya ve maske dağıtımı yapacaklarını açıkladı.


Uygur konu ile ilgili yaptığı açıklamada, dağıtımın GESKON İstanbul İl Başkanlığında görevli gençler aracılığı ile yapılacağını ifade etti. Uygur, "Dünya genelinde hızla yayılan korona virüs salgınına karşı alınacak önlemleri dikkatte alıyoruz, yaşlılarımızı çok seviyoruz huzurlu ve güvenli bir ortamda kendilerini korusunlar. Ülke olarak verilen bu sağlık mücadelesine destek vermeyi bir görev olarak görüyoruz. GESKON olarak 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Gençler çalışıyor yaşlılarımıza sahip çıkıyor. Bu konuya ticari olarak değil halk sağlığının korunması olarak bakıyoruz. Son olarak 'Türkiye Evde Kal Sevdiklerini Düşün Sağlıklı Ol Güvende Ol' diyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

İstanbul, Türkiye, Uygur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 03:18 Kaynak: İHA

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