GESKON yöneticileri Ankara'da toplandı - Son Dakika
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GESKON yöneticileri Ankara'da toplandı

6 saat önce

Gençlik ve Spor Konfederasyonu (GESKON) yöneticileri Ankara'da bir araya geldi.

GESKON yöneticileri Ankara'da toplandı, System.String[]

Gençlik ve Spor Konfederasyonu (GESKON) yöneticileri Ankara'da bir araya geldi.


Gençlik ve Spor Konfederasyonu (GESKON) yöneticileri, kulüp başkanları, il başkanları, üniversite temsilcileri Ankara'da bir araya gelerek kuruluşun 2019 yılında yapmış olduğu çalışmaları değerlendirdi. GESKON üyeleri 2020 yılında yapılması planlanan projeleri gündeme aldı. GESKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu yaptığı konuşmada, "2019 yılında Gençlik ve Spor Konfederasyonu her alanda varlığını göstermiştir. Yeni projeler ile yolumuza devam edeceğiz. 2019 yılını çok iyi değerlendirdik. 2020 yılında gençlik adına daha çok çalışmamız gerekiyor. Tüm ekip arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum" dedi.


Yapılan istişareler ile GESKON toplantısı sona erdi. - İSTANBUL

Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 12:10 Kaynak: İHA
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