GESOB Başkanı Kara, Aktaş'ı ziyaret etti
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Giresun Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (GESOB) Başkanı Ali Kara, Giresun Emniyet Müdürü Fahri Aktaş'ı ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 03:50 Kaynak: AA
Giresun Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (GESOB) Başkanı Ali Kara, Giresun Emniyet Müdürü Fahri Aktaş'ı ziyaret etti.
Kara, yeni emniyet müdürlüğü binasındaki makamında Aktaş ile bir süre sohbet etti.
Aktaş, ziyaretinden dolayı Kara'ya teşekkür etti. Kara ise yeni hizmet binasının hayırlı olması dileğinde bulundu.
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