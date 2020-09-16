GESTAŞ'a ait gemilerde maske denetimi - Son Dakika

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ'ye ait gemilerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamına denetim yapıldı.

Şirketten yapılan açıklamada, denetimlerin Çanakkale- Eceabat ve Çanakkale- Kilitbahir hattında hizmet veren gemilerde gerçekleştirildiği belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı şubelerin ekipleri ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlilerinin de katıldığı kontrollerde, gemilerde seyahat edenlere yönelik maske denetimleri gerçekleştirdi.

Seyahat esnasında kapalı ve açık alanlarda maske takmayanlar ya da maskesini ağız ve burnu tam kapatacak şekilde takmayanlara uyarılarda bulunuldu.