GESTAŞ filosuna 8'inci gemiyi kattı

Çanakkale Boğazı ve adalar hattı ile Güney Marmara'da deniz ulaşımı hizmeti veren GESTAŞ AŞ, 8'inci gemisini satın alarak filosunu genişletti.

Şirketten yapılan açıklamada, 2021'de satın alınan Avşa Adası isimli geminin ardından 57. Alay gemisinin de satın alınarak filoya dahil edildiği belirtildi.

Son 15 ayda alınan gemilerle envanterdeki gemi sayılarının 8'e yükseldiğinin ifade edildiği açıklamada, şöyle denildi:

"Çanakkale Boğazı, Gökçeada, Bozcaada ve Güney Marmara hattında araç ve yolcu taşımacılığı yapan Çanakkale Valiliği İl Özel İdaresi şirketi Gestaş Deniz Ulaşım olarak, kazancımızı yatırıma dönüştürmeye devam etmekteyiz. 2020 yılı Ocak ayında yeni genel müdürümüzün göreve başlamasıyla, maliyetleri en aza indirecek, şirketin gelirlerini de artıracak hamleler üzerinde duran, gelirlerin önemli bir kısmını oluşturan gemi kiralarından kurtulmak amacıyla gemi satın alınması üzerinde çalışmalarına başlayan şirket yönetimimiz, son olarak filomuzda kiralık olarak hizmet veren 57. Alay gemisini de şirket envanterine kattı. 2020 yılı içerisinde ilk olarak filoda kiralık olarak bulunan Seddülbahir, Mesudiye ve 18 Mart gemileri satın alınırken, ardından Gelibolu-Çardak hattında sefer yapan 3 gemiyi bünyemize katarak hem filomuzdaki gemi sayısını artırdık hem de hizmet verdiğimiz lokasyonları genişlettik. 2021 yılı içerisinde de Avşa Adası, son olarak da 57. Alay gemisini satın alarak filomuzdaki şirketimize ait gemi sayısını 6'dan 14'e, filodaki gemi sayısını da 17'den 21'e çıkardık. Tüm satın almaları kendi kaynaklarıyla, finansal borçlanma olmadan ve kredi kullanmadan gerçekleştiren şirketimiz, 8 gemiden 6'sını peşin ödemeyle satın alırken, 2 geminin ödemesi ise taksitle gerçekleştirilecek."

Açıklamada, satın alma işlemlerinin şirketin öz kaynakları ile sağlandığı hatırlatıldı.

Bu süreçte, 10 geminin de tersane sürecinin devam ettiğinin belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2020 Eylül ayından bu yana 2021 sezonu hazırlıklarına başlayan ve sırasıyla gemilerini bakım/tutum süreci için tersaneye alan şirketimiz, 10 gemiyi A'dan Z'ye yeniliyor. İlk olarak Lapseki ve Gelibolu 1 gemilerini bakıma alınırken, sırasıyla Selimiye, Gökçeada 1, 18 Mart, 57. Alay gemilerinin tersane süreci gerçekleşti. Bayramiç ve Seddülbahir gemilerinin bakım/tutum çalışmaları sürerken bu gemilerin ardından Mesudiye ve Gelibolu gemisine tersaneye girerek sezon hazırlıklarını tamamlayacak. Gece gündüz, hummalı bir çalışmayla gemileri daha emniyetli ve daha konforlu hale getiren şirketimiz, makine dairesinden, araç ve yolcu güverteye kadar tüm alanları baştan aşağı yeniliyor."