Gestaş Genel Müdürü Volkan Uslu istifa etti
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Çanakkale'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş.'nin Genel Müdürü Volkan Uslu görevinden istifa etti.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 05:39 Kaynak: İHA
Çanakkale'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş.'nin Genel Müdürü Volkan Uslu görevinden istifa etti. Gestaş yetkilileri tarafından da istifa haberi doğrulurken, konuyla ilgili firma tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. - ÇANAKKALE
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