Gestaş Genel Müdürü Volkan Uslu istifa etti

Çanakkale'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş.'nin Genel Müdürü Volkan Uslu görevinden istifa etti. Gestaş yetkilileri tarafından da istifa haberi doğrulurken, konuyla ilgili firma tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. - ÇANAKKALE