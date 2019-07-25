Son Dakika Haberleri: Gestaş'tan Biga TSO üyelerine indirim
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Gestaş'tan Biga TSO üyelerine indirim

53 dakika önce

Biga Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) üyelerinin avantajlı Gestcard kullanımı için GESTAŞ Deniz Ulaşım A.Ş. ile önceki gün BTSO hizmet binasında protokol imzalandı.

Gestaş'tan Biga TSO üyelerine indirim, System.String[]
Biga Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) üyelerinin avantajlı Gestcard kullanımı için GESTAŞ Deniz Ulaşım A.Ş. ile önceki gün BTSO hizmet binasında protokol imzalandı.

Yapılan protokole göre; tüm Biga TSO üyeleri GESTAŞ feribotlarını kullanımlarında Gestcard avantajlarından yararlanacak. Oda üyelerine yüzde 15 avantaj sağlayacak olan Gestcard protokolü imza törenine Biga Ticaret Sanayi Odası Meclis Başkanı Melih Akyıl, Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Erdoğan ve Genel Sekreter Mustafa Mutlu, GESTAŞ İskele ve Operasyon Müdürü Naci Gündoğdu, Kurumsal İletişim Müdürü Yusuf Aydın ile Saha Sistemleri Sorumlusu Cihangir Tengerli'nun katılımları ile imzalandı.

Yapılan protokolün hayırlı olmasını dileyen Biga TSO Meclis Başkanı Akyıl, "GESTAŞ Deniz Ulaşım A.Ş. ile yapmış olduğumuz çalışma sonucunda odamız üyelerinin ticari ve hususi araçları için mevcut tarifede yüzde 15 indirim uygulaması yapılacaktır" dedi.

İndirimden faydalanmak isteyen oda üyelerinin vergi levhası fotokopisi, kaşe ve araç ruhsat fotokopileri ile Biga Ticaret ve Sanayi Odası'na müracaat etmeleri gerekmekte olduğu açıklandı. - ÇANAKKALE
Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Biga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 11:06 Kaynak: İHA
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