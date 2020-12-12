GESTAŞ'tan ÇOMÜ Sağlık Uygulama Araştırma Hastanesine özel solunum cihazı - Son Dakika

Çanakkale'de adalar ve boğaz hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ tarafından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık Uygulama Araştırma Hastanesine 25 özel solunum cihazı verildi.

Pandemi hastanesi olarak hizmet veren ÇOMÜ Sağlık Uygulama Araştırma Hastanesinde yerli ve milli üretim HEPA filtreli solunum cihazları kullanılmaya başlandı.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'ın öncülüğünde GESTAŞ tarafından hastaneye alınan cihazlar sayesinde sağlık çalışanları, yoğun bakım ünitelerinde daha güvenli bir şekilde hizmet vermeye başladı.

Hastane Başhekim Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Ali Kiraz, yaptığı konuşmada, bu solunum cihazının yoğun bakım ünitelerinde ve acil servislerde çalışan personellerin sağlığı açısından büyük önem arz ettiğini ifade etti.

Bu cihazın en büyük avantajının maske, gözlük ve siperlik kullanımına gerek duyulmaması olduğunu kaydeden Kiraz, "Yüz maskesi, gözlük ve siperlik gibi uzun süre kullanımda rahatsızlık veren ekipmanlardan sağlık çalışanlarımız bu sayede kurtulmaktadır. Ergonomik bir tasarıma sahip, geniş açılı vizörü sayesinde rahat bir görüş alanı sunmaktadır. Kovid-19 ile enfekte hastalara birinci dereceden temas halinde bulunan sağlık çalışanlarımız kullanmaktadır." şeklinde konuştu

Cihazın Türkiye distribütör firmasının yetkilisi Tolga Akman, antibakteriyel kumaştan üretilen solunum cihazıyla ilgili bilgi verdi.