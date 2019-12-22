GESTAŞ'tan feribot sefer iptalleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel GESTAŞ'tan feribot sefer iptalleri - Son Dakika

GESTAŞ'tan feribot sefer iptalleri

6 saat önce

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ'ın Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada feribot seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

GESTAŞ'tan feribot sefer iptalleri, System.String[]

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ'ın Kabatepe- Gökçeada ve Geyikli- Bozcaada feribot seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.


GESTAŞ'ın internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Ege Denizi'nin kuzeyi ile Marmara'nın bir bölümünde etkili olan fırtına dolayısıyla Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada feribot seferlerinde aksama yaşanıyor.


Gökçeada'dan Kabatepe'ye yarın saat 07.00 ve Kabatepe'den Gökçeada'ya 09.00, Bozcaada'dan Geyikli'ye 07.15 ile Geyikli'den Bozcaada'ya 08.00 seferleri yapılamayacak.

Seferler, fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından normale dönecek.


Diğer hatlarda ise deniz ulaşımı planlandığı gibi sürdürülüyor.

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Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 10:58 Kaynak: AA
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