Gestaş'tan Sefer İptalleri

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ'ın Gökçeada feribot seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ'ın Gökçeada feribot seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.



GESTAŞ'ın internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Kuzey Ege'nin bir bölümünde etkili olan fırtına dolayısıyla Kabatepe-Gökçeada ile Gökçeada-Kabatepe feribot seferlerinde aksama yaşanıyor.





Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 18.00, Kabatepe'den Gökçeada'ya 20.00 seferleri yapılamayacak.



Seferler, fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından normale dönecek.



Diğer hatlarda ise deniz ulaşımı planlandığı gibi sürdürülüyor.

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