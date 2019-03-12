Son Dakika Haberleri: Gestaş'tan Sefer İptalleri

Gestaş'tan Sefer İptalleri

2 saat önce

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ'ın Gökçeada feribot seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Gestaş'tan Sefer İptalleri, System.String[]
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ'ın Gökçeada feribot seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

GESTAŞ'ın internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Kuzey Ege'nin bir bölümünde etkili olan fırtına dolayısıyla Kabatepe-Gökçeada ile Gökçeada-Kabatepe feribot seferlerinde aksama yaşanıyor.


Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 18.00, Kabatepe'den Gökçeada'ya 20.00 seferleri yapılamayacak.

Seferler, fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından normale dönecek.

Diğer hatlarda ise deniz ulaşımı planlandığı gibi sürdürülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 12:12 Kaynak: AA

Kuzey Ege, Çanakkale Boğazı, Gökçeada, Güncel
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