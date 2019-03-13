Son Dakika Haberleri: Gestaş'tan Sefer İptalleri

Gestaş'tan Sefer İptalleri

8 dakika önce

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ'ın Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada feribot seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

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Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ'ın Kabatepe- Gökçeada ile Geyikli- Bozcaada feribot seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.


GESTAŞ'ın internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Kuzey Ege'nin bir bölümünde etkili olan fırtına dolayısıyla Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada arasındaki feribot seferlerinde aksama yaşanıyor.


Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 07.00, Kabatepe'den Gökçeada'ya 09.00, Bozcaada'dan Geyikli'ye 07.15 ve 10.00, Geyikli'den Bozcaada'ya 08.00 ve 11.00 seferleri yapılamayacak.


Seferler, fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından normale dönecek.


Diğer hatlarda ise deniz ulaşımı planlandığı gibi sürdürülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 06:28 Kaynak: AA

Çanakkale Boğazı, Geyikli, Gökçeada, Bozcaada, Güncel
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