GESTAŞ'tan şoförlere duygulu "Babalar Günü" sürprizi - Son Dakika

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş, Babalar Günü'nde Lapseki- Gelibolu hattını kullanan şoförlere sürpriz kutlama yaptı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden yola çıkan ve ağır vasıta araçlarıyla boğaz hattında feribot seferini kullanacak şoförler belirlendi. Belirlenen şoförlerin aileleri ise babaları için kutlama videosu çekerek GESTAŞ Kurumsal İletişim Müdürlüğüne iletti.

Babalar Günü'nde araçlarındaki yükleriyle birlikte günlerce yolda olan şoförler, Lapseki İskelesi'ne geldiklerinde şirket personelince karşılandı.

Sürprizden habersiz olan şoförlen, iskele önündeki led ekranın önüne gelerek, ailelerinin kendileri için hazırladığı Babalar Günü kutlama videosunu izledi.

Bu sürpriz karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen şoförler, duygu dolu anlar da yaşadı.

Torunu ve oğlu tarafından babalar günü kutlanan Osman Dereli, "Torunumu 1 aydır görmüyordum. Ne ara çektiler. Çok güzel bir sürpriz oldu." dedi.

Oğlunun ders çalışması esnasında çektiği videoyla "Sen gece gündüz demeden çabalıyorsun, ben de sana layık olmak için gece gündüz ders çalışıyorum. Babalar Günü'n kutlu olsun koca adam" şeklinde kutlama mesajı yayınladığı Ramazan Kaya, oğlunun mesajı karşısında oldukça duygulandı.

Eşi ve iki çocuğundan Babalar Günü kutlaması alan bir diğer şoför Kamil Ezel ise "Bir çocuğum ilahiyat, biri matematik öğretmenliği okuyor. Bir süredir görmüyordum. Almanya'dan geliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Milas'tan yola çıkan Hollanda'ya yük taşıyan Nizamettin Demir ise, kızının kendisi için seslendirdiği şarkı karşısında gözyaşlarını tutamadı. Demir, "Hollanda'ya gidiyorum. 70 gündür çocukları görmüyorum. Allah herkese böyle çocuklar nasip etsin. Onlara ve sizlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Etkinlik sonunda GESTAŞ tarafından hazırlanan özel kol saatleri şoför babalara hediye edildi.