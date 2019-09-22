Son Dakika Haberleri: GET-APP ile ticaret işlemlerinin ortalama süresi tahmin edilecek
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GET-APP ile ticaret işlemlerinin ortalama süresi tahmin edilecek

1 saat önce

Pekcan, Türkiye'deki ihracatçı ve ithalatçıların ticaret işlemlerinin ortalama süresine ilişkin tahmini bilgiye GET-APP üzerinden ulaşabileceğini belirterek, SHIP ile de ihracat ve ithalat süreçlerine dair analitik değerlendirmeler yaparak, projeler geliştirmeye devam edeceğiz.

GET-APP ile ticaret işlemlerinin ortalama süresi tahmin edilecek , System.String[]

Pekcan, Türkiye'deki ihracatçı ve ithalatçıların ticaret işlemlerinin ortalama süresine ilişkin tahmini bilgiye GET-APP üzerinden ulaşabileceğini belirterek, SHIP ile de ihracat ve ithalat süreçlerine dair analitik değerlendirmeler yaparak, projeler geliştirmeye devam edeceğiz." dedi.

İhracat, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 11:30 
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