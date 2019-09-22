GET-APP ile ticaret işlemlerinin ortalama süresi tahmin edilecek
1 saat önce
Pekcan, Türkiye'deki ihracatçı ve ithalatçıların ticaret işlemlerinin ortalama süresine ilişkin tahmini bilgiye GET-APP üzerinden ulaşabileceğini belirterek, SHIP ile de ihracat ve ithalat süreçlerine dair analitik değerlendirmeler yaparak, projeler geliştirmeye devam edeceğiz.
Pekcan, Türkiye'deki ihracatçı ve ithalatçıların ticaret işlemlerinin ortalama süresine ilişkin tahmini bilgiye GET-APP üzerinden ulaşabileceğini belirterek, SHIP ile de ihracat ve ithalat süreçlerine dair analitik değerlendirmeler yaparak, projeler geliştirmeye devam edeceğiz." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 11:30
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