Son Dakika Haberleri: Getac yeni ürününü piyasaya sürdü
Son Dakika Ekonomi Getac yeni ürününü piyasaya sürdü

Getac yeni ürününü piyasaya sürdü

2 saat önce

Getac, yeni Getac Select programının piyasaya sürdü.

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Getac, yeni Getac Select programının piyasaya sürdü.


Dayanıklı tablet ve notebook sektöründe dünyanın önemli üreticilerinden Getac, müşterilerin karmaşık BT problemlerini hızlı ve güvenilir bir şekilde çözmesini sağlayan yeni Getac Select programının piyasaya sürüldüğünü duyurdu. Yeni program; dayanıklı cihazları, yazılımları, aksesuarları ve profesyonel hizmetleri bireysel uygulamalar ve kullanıcı grupları için optimize edilmiş bir dizi özelleştirilmiş çözümde bir araya getireceği kaydedildi.


Yeni program ile ilgili açıklama yapan Getac Rugged Solutions Başkanı Rick Hwang şu ifadeleri dile getirdi: "Getac olarak yakın müşteri ilişkilerimizle ve müşteri geri bildirimlerinin yeni ürünleri ve hizmetleri geliştirmemizde oynadığı rolle gurur duyuyoruz. Getac Select, bunun mükemmel bir ürünü olup saha hizmetleri, kamu güvenliği, depolama ve çok daha fazlasını içeren alanlarda gerçek müşteri ihtiyaçlarına cevap veren ve sektör uygulamalarına göre uyarlanmış özel çözümler sunmaktadır. İlk defa tüm ihtiyaçlara tek bir yerden çözüm üretilerek hızlı teslim süreleri ve Getac'dan beklenilen yüksek kalite standartları sunulmaktadır". - İSTANBUL

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 03:45 Kaynak: İHA
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