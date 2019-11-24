Son Dakika Haberleri: Getafe deplasmandan bir puanla döndü
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Getafe deplasmandan bir puanla döndü

6 saat önce

İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) oynanan maçta Espanyol ile Getafe 1-1 berabere kaldı.

Getafe deplasmandan bir puanla döndü, System.String[]

İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) oynanan maçta Espanyol ile Getafe 1-1 berabere kaldı.

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi C Grubu'ndaki rakibi Getafe, 14. hafta mücadelesinde deplasmanda Espanyol'a konuk oldu.

Getafe, karşılaşmanın 3. dakikasında Jaime Mata'nın golüyle öne geçerken, ev sahibi ekip 45. dakikada Lei Wu ile beraberliği yakaladı.

Kalan dakikalarda skorun değişmediği maçtan iki takım birer puanla ayrıldı.

Bordo-mavili ekip, 28 Kasım Perşembe günü İspanyol temsilcisini sahasında ağırlayacak.

Trabzonspor, La Liga, Getafe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 04:20 Kaynak: AA
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