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Getafe maçını Treimanis yönetecek
6 saat önce
Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi C Grubu 5'inci haftasında 28 Kasım Perşembe günü İspanya'nın Getafe ekibi ile Trabzon'da oynayacağı mücadeleyi Letonya Futbol Federasyonu'ndan Andris Treimanis yönetecek.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 04:15 Kaynak: DHA
Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi C Grubu 5'inci haftasında 28 Kasım Perşembe günü İspanya'nın Getafe ekibi ile Trabzon'da oynayacağı mücadeleyi Letonya Futbol Federasyonu'ndan Andris Treimanis yönetecek. Treimanis'in yardımcılıklarını Haralds Gudermanis ve Aleksejs Spasjonnikovs üstlenecek.
Trabzonspor ile Getafe arasındaki karşılaşma, Şenol Güneş Spor Kompleksi Yeni Stadyum'da saat 18.50'de başlayacak.
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