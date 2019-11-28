Son Dakika Haberleri: Getafe maçının ilk 11'leri belli oldu
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Getafe maçının ilk 11'leri belli oldu

6 saat önce

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 5'inci hafta maçında Trabzonspor evinde İspanya ekibi Getafe'yi ağırlayacak.

Getafe maçının ilk 11'leri belli oldu, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 5'inci hafta maçında Trabzonspor evinde İspanya ekibi Getafe'yi ağırlayacak. Medical Park Stadı'nda TSİ 18.50'de başlayacak karşılaşmada Letonyalı hakem Andris Treimanis düdük çalacak. Treimanis'in yardımcılıklarını Haralds Gudermanis ile Aleksejs Spasjonnikovs üstlenecek.

İki takım sahaya şu 11'le çıkacak:

TRABZONSPOR: Erce - Hosseini, Doğan, Ivanildo, Abdurrahim, Serkan, Kerem, A. Parmak, Avdijaj, Fıratcan, Muhammet

GETAFE: Chichizola - Nyom, Djene, Bruno, Olivera, Fajr, Arambarri, Portillo, Kenedy, Molina, Mata


Trabzonspor, Avrupa, Getafe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 06:34 Kaynak: DHA
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