Getafe Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Şifresiz, canlı izle) - Son Dakika
Son Dakika Spor Getafe Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Şifresiz, canlı izle) - Son Dakika Spor

Getafe Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Şifresiz, canlı izle)

6 saat önce

Getafe Real Madrid maçı ile birlikte İspanya La Liga'da heyecan devam edecek.

Getafe Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Şifresiz, canlı izle), System.String[]

Getafe Real Madrid maçı ile birlikte İspanya La Liga'da heyecan devam edecek. El Clasico'dan 0-0 ile ayrılan Real Madrid, Athletic Bilbao karşılaşmasında da gol bulamamış ve 1 puana razı olmuştu. Eflatun-beyazlılar, bu mücadeleden galibiyetle ayrılıp 2 puan farkla gerisinde olduğu Barcelona'yı maç fazlasıyla geçmek istiyor. Peki, Getafe Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler


GETAFE REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?


İspanya La Liga'nın 19. haftasında Getafe, Real Madrid'i konuk edecek. Saat 18: 00'de başlayacak karşılaşma hem Smart Spor'dan, hem de D Smart YouTube adresinden canlı olarak izlenebilecek.


Kritik maçı Hürriyet Spor Arena üzerinden de 90 dakika boyunca canlı olarak izleyebileceksiniz. Yayın maç saatinde aktif olacaktır...


MİSLİ.COM'DA TEK MAÇ FIRSATI VE

Real Madrid, La Liga, Getafe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 02:49 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Hatayspor'un genç takımını taşıyan otobüs Sivas'ta devrildi! Yaralılar var
Real Madrid, üç puanı üç golle aldı Fenerbahçe, Frankfurt forması giyen Falette'yi istiyor! Osmanlıspor, Trabzonlu iş adamı Şenol Ayvaz'a satılıyor

Son Dakika Haberleri
21:09 OGM Ormanspor 72-80 Beşiktaş Sompo Sigorta - Son Dakika Spor
21:00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor'da teknik direktörlüğe Tarık Daşgün getirildi - Son Dakika Spor
20:52 Real Madrid, üç puanı üç golle aldı - Son Dakika Spor
20:44 Uğur Tütüneker'in Erkan Zengin'e güveni tam - Son Dakika Spor
20:42 Demir Grup Sivasspor'un Antalya kampı başladı - Son Dakika Spor
20:03 Fenerbahçe, Frankfurt forması giyen Falette'yi istiyor! - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2020 21:15:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Getafe Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Şifresiz, canlı izle) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]