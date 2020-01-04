Getafe Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Şifresiz, canlı izle)

Getafe Real Madrid maçı ile birlikte İspanya La Liga'da heyecan devam edecek. El Clasico'dan 0-0 ile ayrılan Real Madrid, Athletic Bilbao karşılaşmasında da gol bulamamış ve 1 puana razı olmuştu. Eflatun-beyazlılar, bu mücadeleden galibiyetle ayrılıp 2 puan farkla gerisinde olduğu Barcelona'yı maç fazlasıyla geçmek istiyor. Peki, Getafe Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler



GETAFE REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?



İspanya La Liga'nın 19. haftasında Getafe, Real Madrid'i konuk edecek. Saat 18: 00'de başlayacak karşılaşma hem Smart Spor'dan, hem de D Smart YouTube adresinden canlı olarak izlenebilecek.



Kritik maçı Hürriyet Spor Arena üzerinden de 90 dakika boyunca canlı olarak izleyebileceksiniz. Yayın maç saatinde aktif olacaktır...



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