Getafe Teknik Direktörü Jose Bordalas'ın açıklamaları
56 dakika önce
- Getafe Teknik Direktörü Jose Bordalas'ın açıklamaları MADRİD - Getafe Teknik Direktörü Jose Bordalas'ın açıklamaları.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 11:00 Kaynak: İHA
- Getafe Teknik Direktörü Jose Bordalas'ın açıklamaları
MADRİD - Getafe Teknik Direktörü Jose Bordalas'ın açıklamaları
Trabzonspor, Getafe'ye 1-0 mağlup oldu Uğurcan Çakır sosyal medyayı salladı! Loris Karius, Beşiktaş taraftarını çıldırttı! Beşiktaş, Slovan Bratislava'ya 4-2 mağlup oldu!