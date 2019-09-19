Son Dakika Haberleri: Getafe Teknik Direktörü Jose Bordalas'ın açıklamaları
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Getafe Teknik Direktörü Jose Bordalas'ın açıklamaları

56 dakika önce

- Getafe Teknik Direktörü Jose Bordalas'ın açıklamaları MADRİD - Getafe Teknik Direktörü Jose Bordalas'ın açıklamaları.

- Getafe Teknik Direktörü Jose Bordalas'ın açıklamaları

MADRİD - Getafe Teknik Direktörü Jose Bordalas'ın açıklamaları

Getafe Teknik Direktörü Jose Bordalas'ın açıklamaları

Getafe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 11:00 Kaynak: İHA
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