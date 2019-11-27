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Getafe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı
6 saat önce
- Getafe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladıTRABZON - UEFA Avrupa Ligi C Grubu 5'nci haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Getafa hazırlıklarını tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 08:37 Kaynak: İHA
- Getafe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı
TRABZON - UEFA Avrupa Ligi C Grubu 5'nci haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Getafa hazırlıklarını tamamladı.
Teknik Direktörü Jose Bordalas yönetiminde maçın oynanacağı Medical Park Stadyumu'nda antrenman yaptı. İlk 15 dakikası basın mensuplarına açık olan bölümde İspanyol ekibi koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. Basın mensuplarına kapalı olan bölümde ise Getafa'nin Trabzonspor maçına yönelik taktiksel çalışmalar gerçekleştirdiği öğrenildi.
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