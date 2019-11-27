Getafe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor- Getafe maçına doğru

Trabzon Medical Park Stadyumu

Trabzonspor-Getafe maçına doğru

Getafe'nın yaptığı anternmandan detaylar TRABZON - UEFA Avrupa ligi C grubunda Trabzonspor ile karşılaşacak Getafe, maçın hazırlıklarını karşılaşmanın oynanacağı Medical Park Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla tamamladı.