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Getafe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı
6 saat önce
Trabzonspor-Getafe maçına doğru Trabzon Medical Park Stadyumu Trabzonspor-Getafe maçına doğru Getafe'nın yaptığı anternmandan detaylar TRABZON - UEFA Avrupa ligi C grubunda Trabzonspor ile karşılaşacak Getafe, maçın hazırlıklarını karşılaşmanın oynanacağı Medical Park Stadyumu'nda...
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 08:45 Kaynak: AA
Trabzonspor- Getafe maçına doğru
Trabzon Medical Park Stadyumu
Trabzonspor-Getafe maçına doğru
Getafe'nın yaptığı anternmandan detaylar TRABZON - UEFA Avrupa ligi C grubunda Trabzonspor ile karşılaşacak Getafe, maçın hazırlıklarını karşılaşmanın oynanacağı Medical Park Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla tamamladı.
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