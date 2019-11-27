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Getafe, Trabzonspor maçına hazır

6 saat önce

Konuk takım, karşılaşmanın oynanacağı Medical Park Stadı'nda teknik direktör Jose Bordalas yönetiminde son çalışmasını gerçekleştirdi.

Getafe, Trabzonspor maçına hazır, System.String[]

Konuk takım, karşılaşmanın oynanacağı Medical Park Stadı'nda teknik direktör Jose Bordalas yönetiminde son çalışmasını gerçekleştirdi.


Antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu. Koşuyla başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. İdmanın, taktik çalışma ile tamamlandığı kaydedildi.


Trabzonspor- Getafe karşılaşması yarın saat 18.50'de başlayacak.


Trabzonspor, Getafe, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:58 
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