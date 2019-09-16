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Getafe yine puan kaybetti

1 saat önce

Benito Villamarin Stadı'nda oynanan maçta iki takımın da golleri penaltıdan geldi.

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Benito Villamarin Stadı'nda oynanan maçta iki takımın da golleri penaltıdan geldi. Müsabakanın 15. dakikasında Jaime Mata'nın golüyle 1-0 öne geçen Getafe, ilk yarıyı bu skorla tamamladı. Real Betis, 73. dakikada Joaquin Rodriguez'in penaltıdan attığı golle skora eşitliği getirirken, maç 1-1 sona erdi.


Ev sahibi takımda 25. dakikada William Silva de Carvalho, 94. dakikada da Lorenzo Moron kırmızı kart gördü.


La Liga'da sezona iyi bir başlangıç yapamayan Getafe, 3 puanla 18. sırada bulunuyor. Real Betis ise 4 puanla 15. sırada yer aldı.


UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Getafe- Trabzonspor karşılaşması 19 Eylül Perşembe günü oynanacak.


Sevilla liderlik koltuğuna oturdu


La Liga'da tamamlanan 4. hafta maçlarının ardından liderlik koltuğu el değiştirdi.


Haftaya 9 puanla lider giren Atletico Madrid'in deplasmanda Real Sociedad'a 2-0 yenilmesini iyi değerlendiren Sevilla, deplasmanda Alaves'i 1-0 yenerek, 10 puanla ligde ilk sıraya yükseldi.

Real Betis, Getafe, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 01:40 
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