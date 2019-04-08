Getat Merkezi Hasta Kabulüne Başladı

·BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRÜ DR. ÖZCAN AKAN: GETAT ON FARKLI UYGULAMA İLE HİZMET VERMEYE BAŞLADI

BURSA- Türkiye'nin en kapsamlı aynı zamanda alanında örnek ve öncü olması planlanan Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı'Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) Uygulama Merkezi' on farklı uygulama ile hizmet vermeye başladı.

Dr. Akan, "Merkezimizde; ozon, mezoterapi, homeopati, fitoterapi, kupa tedavisi (hacamat), proloterapi, akupunktur, sülük, hipnoterapi ve apiterapi uygulamalarında hizmet verilmeye başlandı. Merkezimizde ağrı tedavisinde, uyku bozukluklarında, kilo verdirme ve sigara bıraktırmada akupunktur; depresyon, anksiyete (kaygı bozuklukları), panik atak, obezite ve sigara bağımlılığında hipnoz; ağrı tedavisinde destek amaçlı mezoterapi; diyabet, dolaşım bozukluğu, astım gibi hastalıklarda ozon tedavisi başta olmak üzere çeşitli yöntemler, tıbbi tedaviye destek amaçlı kullanılmaktadır" dedi.

Alanında Uzman Kişilerce Hizmet Verilecek

Geleneksel ve modern tedavi yöntemlerinin birlikte kullanılmasının önemine dikkat çeken Dr. Akan, poliklinik hizmetleri sayesinde, hastaların modern tedavi olanaklarıyla birlikte geleneksel ve tamamlayıcı tedavi yöntemlerinden de faydalanabileceğini belirtti. GETAT Uygulama Merkezi'ne başvuran hastaların önce GETAT sorumlu hekimi tarafından gerekli tüm tetkikler yapılarak değerlendirileceğini ve en doğru geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulaması seçilerek tedavi edileceğini dile getiren Akan, "Tedavi hizmetleri, alanında özel eğitim almış,sertifikalı uzman doktorlar tarafından veriliyor. Vatandaşlarımız 0224 502 80 60-61 numaralı telefonlardan başvurarak muayene için randevu alabilirler" ifadelerini kullandı.