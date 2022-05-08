GetContact hacklendi iddiasında yeni gelişme! - Son Dakika
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GetContact hacklendi iddiasında yeni gelişme!

08.05.2022 12:26
GetContact hacklendi iddiasında yeni gelişme!

GetContact hacklendi iddiasında yeni bir gelişme yaşandı. Şirketin yöneticileri, bilgisayar korsanlarıyla iletişime geçti.

Geçtiğimiz 4 Mayıs günü, bilgisayar korsanı olduğunu söyleyen bazı kişiler, teknoloji editörleri ve ünlülerle iletişime geçerek GetContact uygulamasını hacklediklerini söyledi. Ayrıca 700 milyona yakın kullanıcının da verilerini ellerinde tuttuklarını iddia etti.

Bunun ardından uygulamanın kurucuları ve yöneticileriyle pazarlık etmek istediği belirten şahıslar, dönüş alamamaları halinde ünlü isimlerden başlayarak verileri sızdıracaklarını söyledi. Bugün ise konuyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

GetContact hacklendi iddiası: 700 milyon kullanıcının verileri çalındı!

GetContact yöneticisi iddiayı yalanladı: 500 bin kişinin verisi sızdırılabilir!

Uygulamada bulunan kişisel verileri ele geçirdiğini iddia eden bilgisayar korsanlarının GetContact yöneticileriyle görüşme taleplerinin gerçekleştiğini görüyoruz. Fakat şirketin yöneticilerinden Mustafa Vardalı tarafından yapılan paylaşıma göre veriler kendilerine ait değil.

GetContact hacklendi iddiasında yeni gelişme!

Hatta Vardalı'nın iddiasına göre çalındığı öne sürülen veriler, kendi platformlarının bir benzeri olan TurkContact'a ait. Bu sebeple bilgisayar korsanları ile anlaşmayı reddediyor. Hatta durumu kanıtlayabilmek için ofislerine bilirkişileri davet etmek istediklerini dile getiriyor.

Bununla birlikte, bilgisayar korsanlarının talep ettikleri fidyeyi ödememeleri halinde 500 bin numarayı daha sızdıracaklarını belirtiyor. Fakat bu şahıslara halihazırda Türkiye ve Avrupa'da yasal süreçleri başlattıklarını ve ödeme yapılmayacağı söyleniyor.

GetContact hacklendi iddiasında yeni gelişme!

Mustafa Vardalı tarafından yapılan açıklamanın tamamı ise şu şekilde:

Getcontact'ı hacklediğini iddia eden kişi/kişiler bizleri tehdit etmeye devem ediyor. Politikacıların telefon numaralarını yayınlayarak başımızı belaya sokacağını söylüyor. İstediği parayı ödemezsek, 500 bin numarayı daha ifşa edecekmiş.

Daha önce belirttiğim gibi data bize ait değil. Bunu kanıtlamak için ofisimize sektörden 10 bilirkişiyi davet etmek istiyoruz. Kullanıcılarımızın veri güvenliği her zaman temel önceliğimiz oldu ve olmaya devam edecek. Bu zorbalara fırsat vermeyeceğiz.

Ayrıca Türkiye'de ve Avrupa'da yasal süreç başlatacağımızı bilmenizi isteriz. Bu zorba mutlaka bir yerlerde dijital iz bıraktı ve bunu bulacağız. Yıllar sürse bile.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi SDN Forum'da veya yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Türkiye, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Shiftdelete

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