Son Dakika Haberleri: Getham'da Kobigel Programı Tanıtıldı

Getham'da Kobigel Programı Tanıtıldı

54 dakika önce

KOBİGEL KOBİ Gelişim Destek Programı tanıtım toplantısı Gaziantep Ticaret Odası ve KOSGEB Gaziantep İl Müdürlüğü iş birliğinde Gaziantep Bölgesel Endüstriyel Tasarım ve Hibrit Modelleme Merkezi GETHAM'da yapıldı.

Getham'da Kobigel Programı Tanıtıldı, System.String[]
KOBİGEL KOBİ Gelişim Destek Programı tanıtım toplantısı Gaziantep Ticaret Odası ve KOSGEB Gaziantep İl Müdürlüğü iş birliğinde Gaziantep Bölgesel Endüstriyel Tasarım ve Hibrit Modelleme Merkezi GETHAM'da yapıldı.

KOBİ'lerin dijitalleşme projelerine sağlanacak KOSGEB desteklerinin anlatıldığı toplantıda konuşan GTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve GETHAM Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Acıoğlu KOBİ'lere destek ve yol gösterici olunması gerektiğinin altını çizdi.

Acıoğlu konu ile ilgili, "Her fırsatta işletmelerimizdeki dijital dönüşümden, çağa ayak uydurmaktan ve geleceği hayal etmekten bahsediyoruz. Bunlar çok önemli kavramlar. Ülkemizin teknoloji yarışında üst sıralarda yer alması, geride kalmaması için hayati öneme sahip. Buradaki herkes de çok iyi biliyor ki; dijital dönüşüm şart, işletmeni yenile, güncelle, üretim süreçlerini dijital süreçlere entegre et demek yetmiyor. Bir destek, bir ışık, bir yol gösterici olmak gerekiyor. Gaziantep Ticaret Odası ihracatın gelişmesi için firmalara nasıl "İhracat Koçu" oluyorsa KOSGEB de KOBİ'lere bu dijital dönüşüm sürecinde yol arkadaşı, itici bir güç oluyor, olacak" dedi.

GTO KOSGEB Temsilciliği hizmete açıldı

GETHAM bünyesinde GTO KOSGEB Temsilciliğinin hizmet vermeye başladığını belirten Acıoğlu, temsilciliğin KOSGEB'in destekleri noktasında köprü görevi üstleneceğini söyledi.

"Biz KOSGEB temsilciliğini hizmete açtık çünkü girişimcilerimizin yalnızca fikirleriyle meşgul olmalarını istiyoruz" diyen Acıoğlu, "Ürün tasarımında, pazarlama aşamasında GETHAM, finans noktasında da KOSGEB girişimcilerin destekçisi, çözüm ortağı olacak. O yüzden KOBİ'lerimize diyoruz ki GETHAM'a gelin kahve içerken geleceğinizi şekillendirelim" diye konuştu.

Acıoğlu, "Bizim şevkimize, heyecanımıza her zaman ortak olup destek veriyorlar" diyerek KOSGEB Gaziantep İl Müdürlüğüne ve KÜSGET Yapı Kooperatifi Başkanı Mustafa Kemal Güneş'e de teşekkür etti.

Konuşmaların ardından program tanıtımı için KOSGEB İl Müdür Vekili Selim Çörekçioğlu ve Gaziantep Üniversitesi Araştırma Görevlisi Doktor Mehmet Arıcı tarafından sunumların gerçekleştirildiği toplantıya TOBB Gaziantep Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi üyeleri de katıldı. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:18 Kaynak: İHA

Gaziantep, Gaziantep Ticaret Odası, Güncel
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