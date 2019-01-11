Getham'da Yapay Zeka Söyleşisi

Tasarımın merkezi Gaziantep Bölgesel Endüstriyel Tasarım ve Hibrit Modelleme Merkezi (GETHAM)'da gelecekteki rolü merak konusu olan yapay zeka "Daha İyi Bir Dünya İçin Yapay Zeka" söyleşisiyle ele alındı.

Tasarımın merkezi Gaziantep Bölgesel Endüstriyel Tasarım ve Hibrit Modelleme Merkezi (GETHAM)'da gelecekteki rolü merak konusu olan yapay zeka "Daha İyi Bir Dünya İçin Yapay Zeka" söyleşisiyle ele alındı.



GETHAM Yönetim Kurulu Başkanı ve GTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uğur Acıoğlu ile GETHAM ve GTO Yönetim Kurulu üyelerinin de katıldığı söyleşinin konuşmacıları Microsoft Türkiye CTO'su (Baş Teknoloji Yöneticisi) Onur Koç ve WEglobal Yönetim Kurulu Başkanı Levent Erkan oldu.



"GETHAM, yapay zeka için bölgenin kuluçka merkezi olacak"



Söyleşinin açılış konuşmasını gerçekleştiren GETHAM Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Acıoğlu, yapay zekanın son yıllarda sıkça tartışılan bir gündem konusu olduğuna dikkat çekerek, GETHAM'ın yapay zeka için bölgenin kuluçka merkezi olacağını söyledi. Acıoğlu, "Son yıllarda sıkça yapay zeka diye bir şey duyar olduk. Bilim adamlarının kimi olumlu kimi olumsuz yorumlar yapıyor. Kimisi yapay zekanın insanlığın sonu olduğunu söylüyor, kimisi de insan hayatının en önemli gelişmesi olarak yorumluyor. Gerçekten geleceğimizi şekillendirecek olan şey yapay zeka mı olacak, bunu yaşayarak mı öğreneceğiz yoksa işletmelerimiz için, kişisel yaşamımız için bir hazırlık yapmalı mıyız, bunlar hep cevap aradığımız sorular ancak ne olursa olsun yapay zeka teknolojisinin amacından saptırılmadan, insana karşı değil, insan için kullanılması gerek" dedi.



Toplantının çok önemli bir merkez olan GETHAM'da gerçekleştirildiğini vurgulayan Acıoğlu, "Ben inanıyorum ki GETHAM, yapay zeka için bölgenin kuluçka merkezi olacak. Bu merkez hayallerimizi gerçeğe dönüştürerek, bölgeyi geleceğe taşıyacak. Buradaki genç arkadaşlarımın yol arkadaşı olacak" ifadelerini kullandı.



"İnsanın evrimi yeni başlıyor"



Microsoft Türkiye CTO'su Onur Koç ise sunumunda yapay zeka hakkında herkesin bir fikrinin olduğu fakat çok az kişinin bilgi sahibi olduğunu vurgulayarak, "Aklımıza gelenlere cevap bulamıyor, hatta kendimizi kaybolmuş hissediyoruz. Oysa bu yeni teknolojik araç, insanın hayal gücü ve geliştiriciliğinin sonsuza uzanan yolculuğunda yalnızca bir durak değil, büyük bir dönüşümün başlangıcı olacak. İnsanın evrimi yeni başlıyor" şeklinde konuştu.



Onur Koç, "Daha İyi Bir Dünya İçin Yapay Zeka" kitabını yediden yetmişe herkes için kaleme aldığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı, "Aklımızda olan, -belki de olmayan- tüm sorulara bu kitabın cevap niteliğinde olacağını düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.



"Yapay zeka insan hayatını kolaylaştıracak"



WEglobal Yönetim Kurulu Başkanı Levent Erkan da yapay zeka teknolojisinin sanılanın aksine insan hayatı için son derece kolaylaştırıcı bir nitelik taşıyacağını belirterek, "Yapay zeka belki farkında değiliz ama uzun yıllardır hayatımızda. Birçok alanda yapay zeka nimetlerinden yararlanıyoruz. Gelecekte de yapay zekanın kolaylaştırıcı özelliklerinden fazlaca yararlanacağız. Eğitimde, sağlıkta, finansta ve üretim alanında yapay zeka olmazsa olmaz bir teknoloji" diye konuştu. - GAZİANTEP

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