GETHAM'dan sağlık sektörüne destek - Son Dakika
Son Dakika Sağlık GETHAM'dan sağlık sektörüne destek - Son Dakika

GETHAM'dan sağlık sektörüne destek

7 saat önce

Gaziantep Endüstriyel Tasarım ve Hibrit Modelleme Merkezi (GETHAM) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sağlık sektörüne destek verecek.

GETHAM'dan sağlık sektörüne destek, System.String[]

Gaziantep Endüstriyel Tasarım ve Hibrit Modelleme Merkezi (GETHAM) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sağlık sektörüne destek verecek.

Gaziantep Ticaret Odasından (GTO) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'ye hizmet veren bir tasarım ve modelleme merkezi olan GETHAM, salgınla mücadele sürecinde üretilecek plastik parçalarla sağlık sektörüne destek verecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GTO Başkanı Tuncay Yıldırım, GETHAM'ın üretim ve teknoloji gücünü, devletin desteğiyle kurulan merkezin potansiyelini milletin hizmetine sunduklarını belirtti.

Sağlık sektörünün ihtiyaç duyduğu özellikle solunum cihazları olmak üzere birçok ekipmanın plastik parçalarını, 3D yazıcı, 3D tarayıcı ve Silikon Kalıp Laboratuvarı ile üretebildiklerini aktaran Yıldırım, "İhtiyaç halinde kamu ve özel sağlık kuruluşları için 7 gün 24 saat üretim yapabiliriz. Yenilikçi fikirlerin modellemeden prototipleşmeye kadar geçen sürecin tamamının yapılabildiği bir merkez olan GETHAM için mottomuz 'fikrinle gel ürününle çık.' Şimdi de GETHAM'a ihtiyacınla gel sağlıkla çık diyoruz."

Gaziantep Ticaret Odası, Gaziantep, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 11:54 Kaynak: AA

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