Getir Acquires All Shares of n11 - Son Dakika
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Getir Acquires All Shares of n11

Getir Acquires All Shares of n11

02.06.2023 17:57

Getir, which owns 33 percent of n11, has also purchased the remaining shares. The founder of Getir, Nazım Salur, announced the development on his personal Twitter account.

n11'in yüzde 33 hissesini elinde bulunduran Getir, diğer hisselerini de satın aldı. Getir'in kurucusu Nazım Salur, gelişmeyi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

AÇIKLAMAYI TWİTTER HESABINDAN DUYURDU

Getir kurucusu Nazım Salur, kişisel Twitter hesabı üzerinden konuyla ilgili bir açıklama yaptı. "Getir olarak geçen yıl üçte bir hissesini alarak ortak olduğumuz n11'in diğer hisselerini de aldık. N11.com'u kurup büyüten ortaklarımız Doğuş Grubu ve SK Holdings'e bugüne kadar yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Yeni bir n11.com yakında." ifadelerini kullandı.

Getir, n11'in tüm hisselerini satın aldığını duyurdu

GETİR

Getir, 2015 yılında kurulan bir şirket. Mobil uygulaması aracılığıyla, restoran yemek teslimatları ve market ürünleri için teslimat hizmeti sunmaktadır. Şirket, Türkiye başta olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerinde hizmet vermektedir.

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Alışveriş, Getir, n11, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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