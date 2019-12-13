Getir, Ankaralı kullanıcılarının ayağına geldi - Son Dakika
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Getir, Ankaralı kullanıcılarının ayağına geldi

7 saat önce

Getir, geniş ürün yelpazesi, 11 dağıtım merkezi ve 110 motorlu kuryesiyle Ankara'da hizmet vermeye başladı.

Getir, Ankaralı kullanıcılarının ayağına geldi, System.String[]

Getir, geniş ürün yelpazesi, 11 dağıtım merkezi ve 110 motorlu kuryesiyle Ankara'da hizmet vermeye başladı.


Getir, geniş ürün yelpazesiyle bin 200 farklı ürünü dakikalar içerisinde kullanıcılarına ulaştırıyor. Dijital ödeme yoluyla kapıda vakit kaybetmeyen kullanıcılar, haftanın her günü ve günün her saati hizmet veren Getir'e akıllı telefonlarından ücretsiz olarak indirdikleri uygulamayla erişebiliyor. Bin 200 farklı ürünü ortalama 10 dakikalık bir zaman diliminde kullanıcılarına ulaştıran ve hızla büyüyen 'Getir', Ankara'da da hizmet vermeye başladı. Getir, Ayrancı, Bahçelievler, Birlik Mahallesi, Çayyolu, Çukurambar, Demetevler, Göksu Park, Keçiören, Oran, Seyranbağları, Yaşamkent'te yer alan 11 dağıtım merkezi ve 110 motosikletli kuryesi ile Ankaralı kullanıcılarına 7/24 hizmet ulaştırıyor. Kasım ayı içerisinde Ankara'da hizmet vermeye başlayan Getir, en çok Bahçelievler, Çukurambar ve Keçiören'den sipariş aldı. Bu süre içerisinde Ankaralılar Getir'i çoğunlukla 19.00-22.00 saatleri arasında kullandı. Yapılan araştırmaya göre ise uygulamayı en çok 18-34 yaş aralığındaki kullanıcılar tercih etti.


"20 günde 20 bin kez Ankaralıların kapısını çaldık"


Getir Kurucu Ortağı Tuncay Tütek, Ankara'da 23 Kasım'da başlayan hizmetlerini anlattı. Tütek, "Getir'i kurarken amacımız, kullanıcılarımızın her ihtiyacında yanlarında olabilmekti. Getir sisteminin tasarımı ve hızı sayesinde motorlu kuryelerin hızlı olmasına gerek kalmadan bin 200 farklı ürünü ortalama 10 dakikada kullanıcılarımıza ulaştırıyoruz. Getir'in kurulduğu günden bu yana indirilme sayısı 4,5 milyonu geçti. 15 milyonu aşkın siparişimizle kullanıcılarımızın kapısına mutluluk götürdük. Ankaralılar da Getir'i çok sevdi. 23 Kasım'dan bu yana 20 günde 20 bin kez Ankaralıların kapısını çaldık" ifadelerini kullandı.


Getir, Ankara'ya ikinci merkez ofisini açıyor


Getir'in Ankara'daki faaliyetleri ve planlarına ilişkin de açıklamada bulunan Tütek, "Getir'in yanı sıra uygulamamızın içinde hızlı sıcak yemek teslimatı sunan 'GetirYemek' ve büyük market alışverişlerinin daha kolay ve Getir konforunda yapılabilmesini sağlayan 'GetirBüyük' girişimlerimiz de var. Bu hizmetleri de en kısa zamanda Ankaralıların hizmetine sunmayı planlıyoruz. İstanbul'un ardından ikinci merkez ofisimizi de Ankara'da açmayı planlıyoruz. Bu merkezin içinde yer alacak Teknoloji Merkezi ile Getir'in yeni teknolojileri Ankaralı gençlerimiz tarafından yazılacak. Getir olarak bugün 135'i Ankara'da olmak üzere 4 bini aşkın kişiye istihdam sağlıyoruz" diye konuştu.


Kullanıcılarına daha hızlı ve kaliteli hizmet verebilmek için operasyon ağını büyütmeyi hedefleyen Getir, çok yakın zamanda Bursa ve Kocaeli gibi pek çok şehirde de faaliyet gösterecek. - ANKARA

Bahçelievler, Çukurambar, Keçiören, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 01:41 Kaynak: İHA
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