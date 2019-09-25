Getir'den, hayvanları doyuracak proje
1 saat önce
Her yıl Dünya Hayvanları Koruma günü çerçevesinde 'Mama Gönder' projesini hayata geçiren Getir, HAYTAP iş birliği ile bu yıl 5'inci kez sokak hayvanlarına sahip çıkıyor.
Her yıl Dünya Hayvanları Koruma günü çerçevesinde 'Mama Gönder' projesini hayata geçiren Getir, HAYTAP iş birliği ile bu yıl 5'inci kez sokak hayvanlarına sahip çıkıyor.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 03:15
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