Son Dakika Haberleri: Getir'den, hayvanları doyuracak proje
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Getir'den, hayvanları doyuracak proje

1 saat önce

Her yıl Dünya Hayvanları Koruma günü çerçevesinde 'Mama Gönder' projesini hayata geçiren Getir, HAYTAP iş birliği ile bu yıl 5'inci kez sokak hayvanlarına sahip çıkıyor.

Getir'den, hayvanları doyuracak proje, System.String[]

Her yıl Dünya Hayvanları Koruma günü çerçevesinde 'Mama Gönder' projesini hayata geçiren Getir, HAYTAP iş birliği ile bu yıl 5'inci kez sokak hayvanlarına sahip çıkıyor.

Hayvan Hakları Federasyonu, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 03:15 
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