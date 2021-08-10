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SPOR Getir, Galatasaray'ın yeni forma sponsoru oldu - Son Dakika

SPOR Getir, Galatasaray'ın yeni forma sponsoru oldu

10.08.2021 12:54
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SPOR Getir, Galatasaray'ın yeni forma sponsoru olduSezer AFŞAR / İSTANBUL, (DHA) - Galatasaray ile Getir markası arasında sponsorluk anlaşması imzalandı.

SPOR Getir, Galatasaray'ın yeni forma sponsoru oldu

Sezer AFŞAR/ İSTANBUL, (DHA) - Galatasaray ile Getir markası arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. Getir, 2021-2022 sezonunda Galatasaray Futbol Takımı'nın forma kol sponsoru olarak yer alacak.

Getir, Galatasaray Futbol Takımı ile sponsorluk anlaşmasına imza attı. 2021-2022 sezonu ile başlayacak iş birliğiyle Getir, Galatasaray Futbol Takımı'nın resmi sponsoru oldu. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısına katılan Getir Yönetim Kurulu Başkanı ve Kurucu Ortağı Tuncay Tütek ile Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Ali Polat Bengiserp anlaşmaya dair açıklamalarda bulundu.

ALİ POLAT BENGİSERP: İŞBİRLİĞİMİZ UMUYORUM Kİ SADECE FORMA İLE SINIRLI KALMAYACAK

Yapılan sponsorluk anlaşmasından büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Ali Polat Bengiserp, "Sponsorlarımızı, yönetim sürecimizdeki paydaşlarımız olarak kabul ediyoruz. Dünyada en çok tanınan Türk spor formasında yer almak, umuyorum ki Getir firmasına da uluslararası anlamda ciddi değer katacaktır. Getir'i bu kadar kısa sürede başarılı hale getiren yenilikçi, atılımcı, aydın yönetim kadrosu ve Galatasaray yönetimi olarak yeni projeler üretebilmeyi, heyecanla hedeflemekteyiz. İşbirliğimiz umuyorum ki sadece forma ile sınırlı kalmayacak" dedi.

Bengiserp, kulüpte transfer çalışmaların devam ettiğini vurgulayarak, "Bir sürü yeni transfer yapıldı ve yapılmaya devam ediyor. Biz, takımı genç, taraftarın kendini bulabileceği bir hale getirmek istiyoruz. Basketbolda da önemli Türk oyuncularla anlaştık, önümüzdeki günlerde bilgileri gelecek" açıklamasında bulundu.

TUNCAY TÜTEK: BİRLİKTELİĞİMİZİN ARTARAK DEVAM ETMESİNİ TEMENNİ EDİYORUM

Getir Yönetim Kurulu Başkanı ve Kurucu Ortağı Tuncay Tütek ise yaptığı açıklamada, "Bizim sattığımız şey zaman. Zaman, en çok kıymeti aranan varlıklardan birisi. Biz, Getir ile bunu geri veriyoruz. Biz aslında bir teknoloji şirketiyiz, bunu teknolojimiz ile yapıyoruz. Spor da toplumları birleştiren ve kucak açan bir dal. Futbola, son birkaç yılda yatırımlarımız başladı. Bu sene artarak devam ediyor. Galatasaray, Türkiye'nin en köklü kulüplerinden bir tanesi. Milyonlarca taraftarı var ve bayrağımızı Avrupa'da dalgalandırmış bir kulübümüz. Ben bu sezonun, Galatasaray ve türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum. Bu birlikteliğimizin de artarak devam etmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

"ANLAŞMAMIZDA MADDİ BOYUT DEĞİŞEBİLİYOR"

Sponsorluğun maddi boyutuyla ilgili olarak net bir rakam veremeyeceklerini ve bunun değişikliğe uğradığını söyleyen Tütek, "Yakın zamanda yurtdışı için de bir sponsorluk açıkladık. 2'nci ve 3'üncü yıllarda üzerine koyarak devam ediyor anlaşmamız. Bu yüzden parasal boyutu değişebiliyor. Şu anda 3 yıl için anlaşmamız oldu" dedi.

Öte yandan Tütek, maç izleyen taraftarlara özel kampanyalar oluşturmak için çalıştıklarını vurgulayarak, "Getir, maç günleri coşuyor. Dolayısıyla maç izleyen kitlenin, ciddi bir karşılığı var. Dolayısıyla biz de buna duyarsız kalmayacağız ve kampanyalar ile güzel işbirlikleri yapacağız" şeklinde konuştu.

SPOR Getir, Galatasaray'ın yeni forma sponsoru oldu
SPOR Getir, Galatasaray'ın yeni forma sponsoru oldu
SPOR Getir, Galatasaray'ın yeni forma sponsoru oldu
SPOR Getir, Galatasaray'ın yeni forma sponsoru oldu

Türk Telekom Stadyumu, Galatasaray, Futbol, Türk, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Getir, Galatasaray'ın yeni forma sponsoru oldu - Son Dakika


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