Son Dakika Haberleri: Getir haytap işbirliği ile sokak hayvanlarına sahip çıkıyor
Son Dakika Ekonomi Haber

Getir haytap işbirliği ile sokak hayvanlarına sahip çıkıyor

1 saat önce

Her yıl 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma günü çerçevesinde "Mama Gönder" projesini hayata geçiren Getir, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) iş birliği ile bu yıl beşinci kez sokak hayvanlarına sahip çıkıyor.

Getir haytap işbirliği ile sokak hayvanlarına sahip çıkıyor, System.String[]

Her yıl 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma günü çerçevesinde "Mama Gönder" projesini hayata geçiren Getir, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) iş birliği ile bu yıl beşinci kez sokak hayvanlarına sahip çıkıyor.

Getir'den yapılan açıklamaya göre, "Sen sokak hayvanlarını doyur, biz barınaktakileri doyuralım" sloganıyla yola çıkılan projeyle hem barınaklardaki hem de sokaktaki hayvanların karnının doyması hedefleniyor.

Açıklamada, "Bugüne kadar destek olan kullanıcılarına 'senin sayende…" diyen Getir, 'Sen sokak hayvanlarını doyur, biz barınaktakileri doyuralım' sloganıyla kullanıcılarını bir kez daha desteğe davet ediyor" denildi ve şu bilgiler verildi:

"Gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projesi ile birlikte, 1-4 Ekim tarihleri arasında 'Evcil Hayvan' kategorisinden sipariş edilen her bir mama için barınaktaki bir hayvanın günlük mama ihtiyacı karşılanacak.

"Aynı zamanda barınaklardaki hayvanlara daha fazla ve daha uzun süreli destek olabilmek adına 1-4 Ekim tarihleri arasında kedi ve köpek mamaları yüzde 50 indirimli satışa sunulacak.

"Getir kullanıcılarının sokak hayvanları için alacağı her mama, barınaktaki bir hayvanın günlük mama ihtiyacını karşılayacak. Kampanyanın bitiminde mamalar, HAYTAP tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi hayvan bakım evlerine iletilecek.

"Geçen dört yılda 100 binlerce Getir kullanıcısının destek olduğu 'Mama Gönder' projesiyle, 19 farklı kentte, 40'ın üzerinde hayvan bakım evine, 45 ton mama bağışlandı." (Fotoğraflı)

Hayvan Hakları Federasyonu, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 04:54 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum
Babasından miras kalan 1949 model cipe gözü gibi bakıyor Cami imamının çocuklara korku filmi izletmesi ailelerin tepkisini çekti İngiliz perakende devi Sainsbury's 115 şubesini kapatacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.9.2019 18:39:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Getir haytap işbirliği ile sokak hayvanlarına sahip çıkıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]