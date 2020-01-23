Getir, işsiz kalan kuryelere kapıyı açtı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Getir, işsiz kalan kuryelere kapıyı açtı - Son Dakika Ekonomi

Getir, işsiz kalan kuryelere kapıyı açtı

35 dakika önce

Birkaç ay önce aldığı yatırımla İspanya'nın Unicorn'larından biri olan Glovo, Türkiye'den çıktığını duyurdu.

Getir, işsiz kalan kuryelere kapıyı açtı, System.String[]

Birkaç ay önce aldığı yatırımla İspanya'nın Unicorn'larından biri olan Glovo, Türkiye'den çıktığını duyurdu.

Türkiye, İspanya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 08:09 
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