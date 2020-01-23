Getir, işsiz kalan kuryelere kapıyı açtı
35 dakika önce
Birkaç ay önce aldığı yatırımla İspanya'nın Unicorn'larından biri olan Glovo, Türkiye'den çıktığını duyurdu.
Birkaç ay önce aldığı yatırımla İspanya'nın Unicorn'larından biri olan Glovo, Türkiye'den çıktığını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 08:09
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