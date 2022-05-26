Getir, küresel daralmaya önlem aldı! Küçülmeye gidiyor - Son Dakika
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Getir, küresel daralmaya önlem aldı! Küçülmeye gidiyor

26.05.2022 08:36
Getir, küresel daralmaya önlem aldı! Küçülmeye gidiyor

Geçtiğimiz dönemde piyasa değeri 12 milyar dolara ulaşan ve 9 ülkede faaliyet gösteren Getir, küresel enflasyona karşı bir karar aldı.

Ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil eden şirketler arasında yer alan Getir, küresel operasyonlarında daralma operasyonu için önemli bir adım attıEnflasyon ve resesyon endişelerinin artması sebebiyle küçülmeye gidileceği söylendi.

Geçtiğimiz dönemde getirbitaksi, getiraraç ve getiriş gibi yeni hizmetlerini duyuran şirket oldukça beğeni topladı. Fakat alınan bu kararla birlikte artık büyüme yerine küçülmeye yöneldiği tahmin ediliyor. Zira binlerce işçisiyle anlaşmalarını feshedecek.

Getir, 9 ülkede 4 bin 400'den fazla çalışanı işten çıkarabilir!

Öncelikle Getir tarafından alınan bu kararın yalnızca ülkemizde geçerli olmadığını belirtelim. Yani küresel operasyonları için genel bir küçülme ve işçi çıkarma durumu söz konusu. Ayrıca bu kararın şirketin faaliyette olduğu 9 ülkenin tamamında geçerli olup olmayacağı da henüz bilinmiyor.

Getir, küresel daralmaya önlem aldı! Küçülmeye gidiyor

Her ne kadar şirket geçtiğimiz dönemde 11.8 milyar dolarlık bir değerleme (piyasa değeri 12 milyar dolar) üzerinden 768 milyon dolar yatırım almış olsa da genişleme planlarını geçici olarak askıya aldığı belirtiliyor. Ayrıca çalışan sayısında da yüzde 14'lük bir küçülmeye gidecek.

Getir, araç kiralama hizmetini başlattı!

Şu anda Türkiye'nin yanı sıra İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda, Portekiz ve ABD olmak üzere toplam 9 ülkede faaliyet gösteren şirket, 32 binden fazla kişiyi istihdam ediyor. Alınan kararın ardından ise 4 bin 480 kişiye kadar bir işten çıkarma planı yapıldığı belirtiliyor.

Bu durumun yalnızca Getir özelinde olmadığını belirtelim. Zira Avrupa'daki en büyük rakiplerinin de benzer kararlar aldığını görüyoruz. Örneğin, Gorillas 300 kişiyi işten çıkardığını söyledi. İsveçli Klarna da işçilerin yüzde 10'unu çıkaracağını açıkladı.

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Kaynak: Shiftdelete

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